В честь 1150-летия аль-Фараби стартовала VIII зимняя Универсиада в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане стартовала VIII зимняя республиканская Универсиада, посвященная 1150-летию аль-Фараби, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В областном инфоцентре сообщили, что спортивные соревнования начались с зимнего президентского многоборья среди мужчин и женщин. Всего на Универсиаду приехали представители 12 вузов со всей страны.
Универсиада состоит из нескольких этапов и продлится три дня. Одна из основных целей соревнования – отбор лучших спортсменов на международную Универсиаду (также известную как «Всемирные студенческие игры» или «Всемирные университетские игры»).
«Хочу пожелать всем спортсменам удачи и поблагодарить Восточно-Казахстанскую область и университет ВКГТУ за помощь в организации», – сказал генеральный директор «Национального научно-практического центра физической культуры» Министерства образования и науки РК Садык Мустафаев.
К слову, в первый день проходят соревнования по дисциплине лыжные гонки, для девушек дистанция – 3 км, для парней – 5 км.
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