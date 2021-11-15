+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 1 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В чем заключаются главные особенности «Астана Клуба»

15 Ноября 2021 12:10
Поделиться:
В чем заключаются главные особенности «Астана Клуба»

НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ – Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик рассказала об основных особенностях идеи создания «Астана Клуба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК
«Дикари какие-то»: неизвестные обстреляли камнями пассажирские автобусы в Алматы Какие вопросы обсудят на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021» Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане

«Сама идея создания «Астана Клуба», которую мы озвучили в 2015 году, на самом деле является выдающимся достижением как для Казахстана, так и для Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева. Потому что, исходя из необходимости созывать за одним столом и руководителей «фабрик мысли», и политиков высокого полета, «Астана Клуб» дал возможность собраться за одним столом выдающимся личностям во всех смыслах этого слова, чтобы обменяться идеями, чтобы сделать невозможное возможным», - сказала эксперт в интервью представителям СМИ в рамках заседания «АСТАНА КЛУБ-2021».

Она выразила надежду, что обсуждение в рамках заседания принесет пользу всему континенту.

«То есть, достичь консенсуса по самым проблемным вопросам, с которыми сталкивается сегодня не только большая Евразия, но и весь мир. Так как мы знаем, что мир меняется, глобальные тенденции ускоряются, пандемия внесла значительные коррективы в масштабы мирового экономического развития, такие площадки можно пересчитать по пальцам. Мы очень надеемся, что наш шестой «Астана Клуб», которые проходит в этом году, станет выдающимся событием не только для Казахстана, но и для всей Евразии», - заключила Л. Пархомчик.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Более 125 тыс заявлений и сообщений о бытовом насилии поступило в полицию с начала года в РК
«Дикари какие-то»: неизвестные обстреляли камнями пассажирские автобусы в Алматы
Какие вопросы обсудят на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021»
Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане
Популярное
1 Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
2 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
3 Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
4 Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
5 Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
6 Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Читайте также
Какие вопросы обсудят на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021»
Около девяти тысяч незаконно сдаваемых в аренду квартир выявили полицейские в Казахстане
Снег, метель, гололед - погода 15 ноября в Казахстане
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
Драка в столичном ТРЦ: мужчина, избивший парня, задержан
Контрабандисты по подземному шлангу перекачивали ГСМ через границу Казахстана
Казахстанец стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою
Сильный ветер, туман и гололед: шторм ожидается в пяти регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив