В чем заключаются главные особенности «Астана Клуба»

НУР-СУЛТАН. КАЗНФОРМ – Эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик рассказала об основных особенностях идеи создания «Астана Клуба», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сама идея создания «Астана Клуба», которую мы озвучили в 2015 году, на самом деле является выдающимся достижением как для Казахстана, так и для Первого Президента РК-Елбасы Нурсултана Назарбаева. Потому что, исходя из необходимости созывать за одним столом и руководителей «фабрик мысли», и политиков высокого полета, «Астана Клуб» дал возможность собраться за одним столом выдающимся личностям во всех смыслах этого слова, чтобы обменяться идеями, чтобы сделать невозможное возможным», - сказала эксперт в интервью представителям СМИ в рамках заседания «АСТАНА КЛУБ-2021».

Она выразила надежду, что обсуждение в рамках заседания принесет пользу всему континенту.

«То есть, достичь консенсуса по самым проблемным вопросам, с которыми сталкивается сегодня не только большая Евразия, но и весь мир. Так как мы знаем, что мир меняется, глобальные тенденции ускоряются, пандемия внесла значительные коррективы в масштабы мирового экономического развития, такие площадки можно пересчитать по пальцам. Мы очень надеемся, что наш шестой «Астана Клуб», которые проходит в этом году, станет выдающимся событием не только для Казахстана, но и для всей Евразии», - заключила Л. Пархомчик.