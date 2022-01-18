В чем важность ревакцинации: мнение эксперта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ревакцинация направлена на поддержание поствакцинального иммунитета, который уже выработался при помощи предыдущих вакцин. Как подготовиться к ревакцинации, и кому она противопоказана? На эти вопросы газете «Вечерняя Астана» ответила врач ЗОЖ городской поликлиники № 15 Гюзель Егинбай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Ревакцинация – это повторное введение вакцины или одного из ее компонентов. Данное мероприятие направлено на поддержание поствакцинального иммунитета, который уже выработался при помощи предыдущих вакцин. В целом ревакцинация проводится с целью помочь иммунитету бороться с вирусом. По истечении времени степень защищенности организма от коронавирусной инфекции снижается, в связи с этим необходимо повторное получение вакцины.

«Многие специалисты рекомендуют попробовать «перекрестную вакцинацию», то есть привиться другим типом вакцины. Как известно, ревакцинация в Казахстане проходит условно в два этапа. В первую очередь будут привиты лица, которые находятся в группе риска. Медицинские работники, педагоги, работники силовых структур и закрытых детских учреждений проходят ревакцинацию первыми. Я считаю, что это правильное решение, так как выделенная группа лиц чаще всего работает в больших коллективах, где сосредоточено большое количество людей», - отметила врач.

Также прохождение ревакцинации необходимо для людей, которые перенесли какие-либо обострения хронической инфекции или острую инфекцию ранее. У таких людей часто наблюдается снижение иммунитета, и для удержания необходимой напряженности иммунного ответа в отношении коронавируса, пациентам необходима ревакцинация.

Стоит отметить, что ревакцинация позволяет резко снизить риск первичного или повторного заражения у ранее вакцинированных пациентов. Принцип проведения ревакцинации такой же, как и при первичном получении вакцины: пациент посещает терапевта и получает допуск на проведение ревакцинации. Необходимо отметить, что перенесенный ранее коронавирус и количество антител в организме человека также не являются препятствием для получения повторного курса вакцины. Противопоказания для ревакцинации также не отличаются от первичного получения вакцины: к ним относятся обострение хронических заболеваний, наличие острых заболеваний и выраженные аллергические реакции на раннее введенную вакцину.

Когда ревакцинация противопоказана?

Ревакцинацию стоить отложить, если:

– есть обострения хронических заболеваний;

– в течение двух недель до прививки и в момент вакцинации есть симптомы ОРВИ;

– в последние 14 дней делались другие прививки.

В этих ситуациях иммунитет ослаблен. Поэтому стоит дождаться улучшения состояния или подождать, пока пройдет месяц после другой прививки, и после этого ревакцинироваться от коронавируса.

Как подготовиться к ревакцинации?

Тем, кто собирается ревакцинироваться, нужно учесть несколько моментов:

– За три дня до ревакцинации не следует употреблять алкоголь.

– Перед вакцинацией лучше ограничить чрезмерную физическую и эмоциональную нагрузку. После вакцинации также следует в течение 3-х дней воздержаться от физической активности.

– При температуре 37°C и выше делать прививку нельзя.

– Перед прививкой обязательно нужно поесть, пища должна быть нежирной.

Тем, кто планирует путешествие, нужно заранее изучить правила въезда в конкретную страну, их постоянно корректируют.