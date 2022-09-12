В чем уникальность предстоящего визита главы КНР в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров пояснил, в чем уникальность предстоящего визита главы КНР Си Цзиньпина в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уникальность этого визита в том, что Казахстан - это первая страна, которую он посещает с начала пандемии. Для нас, для Казахстана, это большая честь. Мы надеемся, что визит пройдет на очень хорошем и высоком уровне», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

Он также отметил, что в рамках визита запланирована встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Ранее сообщалось, что 14 сентября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

«Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении.





















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