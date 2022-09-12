РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:54, 12 Сентябрь 2022 | GMT +6

    В чем уникальность предстоящего визита главы КНР в Казахстан

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров пояснил, в чем уникальность предстоящего визита главы КНР Си Цзиньпина в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Уникальность этого визита в том, что Казахстан - это первая страна, которую он посещает с начала пандемии. Для нас, для Казахстана, это большая честь. Мы надеемся, что визит пройдет на очень хорошем и высоком уровне», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также отметил, что в рамках визита запланирована встреча с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Ранее сообщалось, что 14 сентября по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева столицу Казахстана с государственным визитом посетит Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.

    «Лидеры Казахстана и КНР обсудят перспективы укрепления всестороннего казахско-китайского стратегического партнерства. По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов», - говорится в сообщении.







    Фото из открытых источников

    Теги:
    Внешняя политика Казахстана Китай МИД РК Политика Главная
    Сейчас читают
    01:57, 01 Октябрь 2023
    Ремонт котельных завершают в Семее
    01:26, 01 Октябрь 2023
    Спустя 27 лет задержан подозреваемый в убийстве Тупака Шакура
    00:51, 01 Октябрь 2023
    Көрпе Fest провели в Таразе
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!