В чем уникальность Олимпиады в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через год, на Олимпийских играх в Токио болельщики всего мира увидят не только выступления лучших спортсменов, но также увидят празднование олимпийских ценностей, дружбу и взаимное уважение, и именно эти игры продемонстрируют влияние Олимпиады на устойчивое сообщество. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Международный олимпийский комитет со старта обратного отсчета времени до Игр рассмотрел некоторые из самых инновационных инициатив в области устойчивости Токио-2020.

От мобильных телефонов – к олимпийским медалям

После общенациональной кампании по сбору частей мобильных телефонов Олимпийские медали Токио-2020 будут изготовлены из переработанных драгоценных металлов, собранных с мобильных телефонов и других электронных устройств, пожертвованных общественностью. Муниципальными властями было собрано более 78 985 тонн использованных мобильных телефонов и других устройств, а в общей сложности 6,21 миллиона использованных мобильных телефонов были переданы населению. Это дало 32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг бронзы, необходимых для производства всех 5000 Олимпийских медалей Токио 2020 года.

От пластиковых бутылок из-под шампуня – к олимпийским подиумам

В рамках совместной инициативы Worldwide Olympic Partner P&G и Tokyo 2020 подиумы для церемоний награждения на Олимпийских играх Tokyo 2020 будут сделаны из пластика, например, бутылок с шампунем, переданных публикой и собранных в океанах. После Игр подиумы будут использоваться в образовательных целях, а также перерабатываться обратно в упаковку для продуктов P&G.

От пластиковых бутылок – к олимпийским униформам

Форма олимпийских факелоносцев Токио 2020 будет частично изготовлена ​​из переработанных пластиковых бутылок, собранных Всемирным олимпийским партнером Coca Cola. В состав формы для персонала Токио-2020 и униформ волонтеров также войдут экологически чистые материалы, в том числе переработанный полиэстер и материалы, полученные из растений. Специальный процесс окрашивания, который требует минимального количества воды, будет использоваться для производства обуви.

От домов – к олимпийскому факелу

Олимпийский факел был изготовлен с использованием алюминиевых отходов временного жилья, которое было построено после Великого восточно-японского землетрясения. Материалы, которые когда-то использовались, чтобы помочь восстановить жизни, теперь будут использоваться, чтобы распространять послание надежды и выздоровления.

От олимпийской деревни – к парковым скамейкам

Площадь Олимпийской деревни Токио-2020 будет построена из древесины, получаемой из экологически чистых источников, пожертвованных местными властями по всей Японии. После Игр древесина будет возвращена для повторного использования, например, в качестве общественных скамей или в составе общественных зданий. Целью этой инициативы является создание долгосрочного, устойчивого олимпийского наследия, которое будет распространяться по всей стране.

На пути к нулевым выбросам олимпийского транспорта

Олимпийский партнер по всему миру Toyota предоставит широкий ассортимент автомобилей с нулевым уровнем выбросов, включая электромобили на топливных элементах для Олимпийских игр в Токио-2020, в соответствии с целями Японии по сокращению выбросов углерода. Возобновляемая энергия в сердце Игр

Токио-2020 продвигает энергоэффективность и возобновляемую энергию с целью проведения Игр с нейтральным уровнем выбросов углерода. Электричество, используемое во время Олимпийских игр, будет поставляться из возобновляемых источников, таких как солнечная энергия, биомасса и гидроэнергия.

Олимпийские игры для здорового климата

В декабре 2018 года Токио-2020 был одним из первых участников программы ООН «Спорт для климата». Эта структура, созданная и возглавляемая МОК, призывает спортивный мир совместно разработать программу действий в области климата. В этих рамках Токио-2020 планирует поощрять участие общественности в инициативах по сокращению и поглощению CO2, таких как покрытие стен зданий растениями для предотвращения чрезмерного использования кондиционера или повторного использования масла, используемого для приготовления японской темпуры, в качестве замены автомобильного топлива.

«Мы надеемся, что подход, который мы применяем к этим Олимпийским играм, например, повторное использование древесины для создания скамеек для общественных объектов, а также мысль «Давайте не будем тратить, а будем повторно использовать» останутся в умах людей как хорошая память об этих Олимпийских играх и будет передана следующему поколению», - сказал старший директор Токио-2020 по устойчивому развитию Юки Арата. «Олимпиада - это большое событие, которое привлекает как большую аудиторию, так и спортсменов. Мы считаем, что это огромная возможность для решения проблемы устойчивости. Мы хотим решить проблему изменения климата и, следовательно, надлежащим образом управлять ресурсами на протяжении всей Олимпиады. Привлекая широкую общественность, мы надеемся, что сможем повысить осведомленность об этих проблемах устойчивости даже после Олимпиады, и что эти усилия будут продолжены и станут наследием в будущем», – отметил Юки Арата.