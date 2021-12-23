В чем уникальность книги «Штрихи к портрету», основанной на интервью Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вышла в свет книга, основанная на интервью Елбасы для документального проекта «Штрихи к портрету». В книгу вошли материалы, которые не нашли свое отражение в телевизионной версии проекта. Автор книги – журналист Айгуль Адилова рассказала, чем будет полезна книга казахстанцам и в чем ее уникальность, передает МИА «Казинформ».

Книга «Штрихи к портрету» состоит из трех глав: «Независимость», «Президент», «Откровение». Как сообщается в аннотации, каждый читатель для себя откроет что-то новое: о Лидере нации, о большой политике, о стране, в становлении которой все мы вложили толику своего труда. Книга состоит из 191 страницы, в ней опубликованы редкие архивные фотоматериалы.

Отметим, что автор книги Айгуль Адилова работает в пуле Елбасы (рабочая группа журналистов, которая освещают деятельность Первого Президента, его поездки и визиты) уже шесть лет.

«Объём всей масштабной, колоссальной работы на посту Главы государства Нурсултан Абишевич озвучил в интервью. Визиты в 75 стран мира, более 1500 встреч с президентами государств и главами правительств. Как вы знаете, об этом и не только мне удалось лично поговорить с главным героем в рамках документального пятисерийного проекта», - рассказывает автор на своей странице в Instagram.

«Видеоверсия получила название «Штрихи к портрету». А в книге мы изложили полную расшифровку большого интервью (в неё вошли материалы, не вошедшие в телевизионную версию), где Нурсултан Назарбаев откровенно отвечает на вопросы о становлении страны, раскрывает закулисье большой политики, рассказывает о своих разочарованиях, ярких победах, личном и о многом другом», - отмечает Айгуль Адилова.

По ее мнению, каждому, кому важна и интересна история становления нашей с вами страны из первых уст, эта книга станет важным пособием в домашней библиотеке.

«Ее уникальность в том, что вы прочитаете и узнаете о стране и где-то о себе из первых уст, от главного участника жизненно важных событий Казахстана», - добавила автор.

По словам Айгуль Адиловой, книга «Штрихи к портрету» издана и выпущена тиражом 1 000 экземпляров. Она поступила в продажу в Алматы и Нур-Султане, далее издание появится в регионах. Также книгу можно заказать на сайте магазина «Меломан». Цена - 4 500 тенге.

Ранее пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай анонсировал книгу «Штрихи к портрету», основанную на интервью Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева.