В чем преимущества введения 5% пенсионного взноса работникам за счет средств работодателей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В чем преимущество введения 5% обязательного пенсионного взноса работникам за счет средств работодателей, рассказала директор департамента политики социального страхования, базового, социального и пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты населения РК Виктория Шегай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее спикер рассказала о положительных моментах перехода к минимальной гарантированной пенсии.

«Положительных моментов перехода от базовой пенсии к минимальной гарантированной пенсии гораздо больше. Единственным условным минусом является увеличение расходов государственного бюджета. Что касается самого механизма, то при переходе от базовой пенсии к минимальной гарантированной - во-первых, увеличивается минимальный порог этой выплаты, которая обеспечивается всем пенсионерам. Если сегодня размер базовой пенсии на минимальном уровне составляет 54% от прожиточного минимума, или 18 500 тенге, то при переходе к минимальной гарантированной пенсии минимальный порог увеличивается до 70% от прожиточного минимума, или до 24 тысячи тенге», - сообщила директор департамента Минтруда.

Спикер также рассказала о введении обязательных пенсионных взносов работодателей. В рамках Концепции предусматривается введение 5% обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ работникам за счет средств работодателей.

«Здесь идет речь обо всех работающих организациях, в том числе государственный, квазигосударственный сектор, частный сектор. На сегодняшний день, к сожалению, не смотря на наличие опыта международной практики широко распространенного, как профессиональная часть пенсии, работодатель практически не участвует в пенсионном обеспечении своих работников. Это факт. Чтобы практически выстроить сбалансированную систему, где у нас есть распределение ответственности между государством, самим человеком и работодателем, мы предлагаем установить это также в пенсионной системе», - пояснила спикер.

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос о введении 5% взноса.

«Фактически это уже принятые на законодательном уровне поправки. Эти взносы в рамках действующего законодательства вводятся с 1 января 2023 года. Что мы рассматриваем в рамках проекта концепции? Мы фактически отражаем весь тот механизм, который будет по осуществлению этих взносов, по размеру и по той части. Если ранее в концепции рассматривали, что 5% взносы не будут являться собственностью работника, за которого не уплачены, в рамках концепции мы предлагаем рассматривать его для пополнения личного сбережения каждого работника. То есть, за кого производилась уплата, в его пользу взносы будут отражаться на личном индивидуальном пенсионном счете. И это фактически будет являться его собственностью, доступ к которой он имеет право получить при определенных условиях. Одно из условий – достижение общеустановленного пенсионного возраста», - отметила Виктория Шегай.

По ее словам, сами работники должны быть заинтересованы в том, чтобы счета пополнялись.

«В соответствии с теми поручениями, которые были даны, предоставлено право использования части своих пенсионных накоплений и фактически это действительно положительно сказалось на доверии граждан. Мы видим, насколько увеличилось количество обращений за просмотры выписки с индивидуального счета. У нас увеличилось количество обращений граждан, когда за него либо несвоевременно производилась уплата, либо она вообще не производилась», - добавила спикер.