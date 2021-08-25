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В чем преимущества традиционного формата обучения

25 Августа 2021 13:51
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В чем преимущества традиционного формата обучения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» внештатный советник министра образования и науки РК, президент университета Нархоз Мирас Дауленов рассказал о преимуществах традиционного формата обучения.

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«Пандемия продолжается и мы извлекаем из нее несколько уроков. Одним из главных уроков, который мы извлекли для себя: вузы поняли, что перемены неизбежны. В данном случае это означает, что те изменения, которые произошли, во-первых, сам способ подачи информации, уже необратимы», - рассказал Мирас Дауленов.

По словам внештатного советника министра, преподавать в онлайн формате тяжелее.

«Потому что удержать внимание студентов на конкретном вопросе тяжелее, чем в обычном традиционном формате в аудитории. Здесь очень важно, чтобы тот опыт, который преподаватели наработали во время пандемии, должен переноситься в аудиторный формат. Студенты уже научились по-другому воспринимать информацию. На самом деле вузы должны не просто передавать информацию, а быть проводником для студентов в потоке информации, способность социализации и готовить к профессиональной деятельности. В чем плюс классического традиционного образования даже с элементами цифровых решений? Традиционное обучение направлено на социализацию личности, на его становление на пути к профессиональной карьере. В данном случае все это теряется в дистанционном формате», - пояснил он.


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Автор:

Арайлым Мұрат

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