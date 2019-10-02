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В чем подозревают замакима Алматинской области Багдата Манзорова

2 Октября 2019 15:27
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В чем подозревают замакима Алматинской области Багдата Манзорова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расследование в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова продолжается. Об этом сообщил первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Досудебное расследование продолжается. Действие Манзорова квалифицируется по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса РК «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». Следователям направлено ходатайство в прокуратуру об избрании меры пересечения в виде домашнего ареста. Остальная информация согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», - отметил Олжас Бектенов.

Напомним, ранее в Агентстве по противодействию коррупции подтвердили задержание заместителя акима области.

Фото:inbusiness.kz

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Ключевые слова: Алматинская область, Коррупция, Акимат,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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