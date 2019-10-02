В чем подозревают замакима Алматинской области Багдата Манзорова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расследование в отношении заместителя акима Алматинской области Багдата Манзорова продолжается. Об этом сообщил первый заместитель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Досудебное расследование продолжается. Действие Манзорова квалифицируется по статье 190, части 4, пункту 2 Уголовного кодекса РК «Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения». Следователям направлено ходатайство в прокуратуру об избрании меры пересечения в виде домашнего ареста. Остальная информация согласно требованиям Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит», - отметил Олжас Бектенов.

Напомним, ранее в Агентстве по противодействию коррупции подтвердили задержание заместителя акима области.

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