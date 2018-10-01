В чем плюсы сберегательных вкладов - КФГД

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) Нурлан Абдрахманов рассказал о плюсах нового вида депозита - сберегательном вкладе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Срочные и несрочные тенговые депозиты, в зависимости от их условий, имеют предельные ставки от 10,5 до 12,5%, максимальная сумма гарантии составляет 10 миллионов тенге. По сберегательным вкладам предельная ставка стартует от 12 до 13,5%», - пояснил Нурлан Абдрахманов.

Сберегательные вклады - новый для нашего рынка вид депозита. Он предназначен тем вкладчикам, которые размещают сбережения на определенный срок, и не планируют досрочно - полностью или частично - снимать деньги.

«Сберегательный вклад выгоден в том случае, если планируется отложить деньги на большие покупки или важные цели. Например, на семейный отпуск, на оплату учебы или свадьбу детей, на первоначальный взнос по ипотеке, приобретение машины. Частичное снятие не допускается. А чтобы досрочно снять всю сумму необходимо будет расторгнуть договор сберегательного вклада, предварительно уведомив об этом банк за 30 дней. При этом вознаграждение будет выплачено по ставке, которая применяется для вкладов до востребования, - не более 0,1%», - отметил глава КФГД.

А вот вклады с правом пополнения в этой категории депозитов предусмотрены. Допускается внесение денег одним платежом или с дальнейшим пополнением. Все эти условия оговариваются в договоре.

«Если вклад размещен на оговоренный в договоре срок, и этот срок выдержан, то вкладчик получает доход, покрывающий уровень инфляции. К примеру, ставка по сберегательному вкладу, размещенному на три месяца, составляет 12% годовых, а на 12 месяцев - 13%. В то время как по итогам текущего года инфляция прогнозируется в коридоре 5-7%», - рассказал Нурлан Абдрахманов.

Он также отметил, что на данный момент на рынке не было депозитных продуктов со ставкой вознаграждения выше 12%.

Сберегательные депозиты без права пополнения можно открыть на срок до трех, шести, 12 месяцев и более 24 месяцев. С правом пополнения - на срок до шести и 12 месяцев, а также на срок более двух лет.

«С 1 октября у казахстанцев появилась возможность держать на сберегательных депозитах гарантируемые государством 15 миллионов тенге по максимальной ставке. При этом по другим видам вкладов в национальной валюте сумма гарантии, вновь подчеркну, осталась на прежнем уровне - до 10 миллионов тенге», - обратил внимание глава КФГД.

Напомним, ранее Нацбанк заявлял, о том, что в стране меняются условия по депозитам в тенге.