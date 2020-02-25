+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 12 °С
USD 376.43 EUR 407.11
RUB 5.76 CNY 53.55
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В чем отличие между иностранной рабочей силой и трудовыми мигрантами

25 Февраля 2020 17:10
Поделиться:
В чем отличие между иностранной рабочей силой и трудовыми мигрантами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал, в чем отличие между трудовыми мигрантами и привлеченной рабочей силой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Привлекающие иностранцев предприятия могут обязать создавать рабочие места
Более тысячи нарушений трудового и миграционного законодательства РК выявили в 2019 году Из каких стран прибывают рабочие-мигранты в Казахстан 19 тысяч иностранных граждан работают в Казахстане

«У нас в стране иностранную рабочую силу могут привлекать компании, предприятия, организации по разрешениям, их 19 тысяч человек. Помимо этого, есть трудовые мигранты, которых привлекают физические лица, то есть, граждане Казахстана – для работы у себя дома либо во дворе», - сказал Биржан Нурымбетов в кулуарах Сената.

По его словам, когда-то такая миграция была незаконной.

«В 2013 году приняли закон, чтобы это легализовать, если вы не можете бороться с нелегальной миграцией, надо ее легализовать и обратить в свою пользу. В прошлом году, по данным МВД, выдано 414 тысяч таких разрешений, чтобы граждане из стран СНГ могли работать у казахстанцев дома», - сообщил спикер.

Министр также рассказал о порядке выдачи таких разрешений.

«Здесь порядок такой: при выдаче этих разрешений они получают соответствующий документ в органах внутренних дел, также им (трудовым мигрантам) проводят дактилоскопию, снимают фото, проводят процедуры миграционного учета. Он платит предварительный платеж ИПН, который равняется двум месячным расчетным показателям в месяц и имеет законное право работать у гражданина Казахстана дома», - отметил Б. Нурымбетов.

Глава ведомства сообщил статистические данные касательно того, в каких именно сферах в основном задействованы трудовые мигранты.

«Эти 414 тысяч, по данным МВД, они в основном привлекаются на строительные работы. Либо строят дом казахстанцам, либо ремонтируют квартиру – это примерно порядка 80%. Около 9% работают домработницами, няньками, воспитательницами, около 5% - это садовники, вся работа, связанная с работой во дворе, и около 2% - это повара. Но это только для граждан СНГ, где существует безвизовый режим», - заключил министр.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Правительство РК, Сенат, Общество,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив