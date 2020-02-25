В чем отличие между иностранной рабочей силой и трудовыми мигрантами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал, в чем отличие между трудовыми мигрантами и привлеченной рабочей силой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в стране иностранную рабочую силу могут привлекать компании, предприятия, организации по разрешениям, их 19 тысяч человек. Помимо этого, есть трудовые мигранты, которых привлекают физические лица, то есть, граждане Казахстана – для работы у себя дома либо во дворе», - сказал Биржан Нурымбетов в кулуарах Сената.

По его словам, когда-то такая миграция была незаконной.

«В 2013 году приняли закон, чтобы это легализовать, если вы не можете бороться с нелегальной миграцией, надо ее легализовать и обратить в свою пользу. В прошлом году, по данным МВД, выдано 414 тысяч таких разрешений, чтобы граждане из стран СНГ могли работать у казахстанцев дома», - сообщил спикер.

Министр также рассказал о порядке выдачи таких разрешений.

«Здесь порядок такой: при выдаче этих разрешений они получают соответствующий документ в органах внутренних дел, также им (трудовым мигрантам) проводят дактилоскопию, снимают фото, проводят процедуры миграционного учета. Он платит предварительный платеж ИПН, который равняется двум месячным расчетным показателям в месяц и имеет законное право работать у гражданина Казахстана дома», - отметил Б. Нурымбетов.

Глава ведомства сообщил статистические данные касательно того, в каких именно сферах в основном задействованы трудовые мигранты.

«Эти 414 тысяч, по данным МВД, они в основном привлекаются на строительные работы. Либо строят дом казахстанцам, либо ремонтируют квартиру – это примерно порядка 80%. Около 9% работают домработницами, няньками, воспитательницами, около 5% - это садовники, вся работа, связанная с работой во дворе, и около 2% - это повара. Но это только для граждан СНГ, где существует безвизовый режим», - заключил министр.