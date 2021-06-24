В чем особенность предстоящих выборов сельских акимов
Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить проведение выборной кампании в соответствии с законодательством. Исключительная компетенция на их проведение принадлежит территориальным избирательным комиссиям районов и городов областного значения. В их полномочия входит, как объявление, так и проведение выборов, подведение итогов и регистрация избранных акимов.
«В этом воплощение идеи децентрализации, а также принципа независимости избирательных комиссий. Избирательная система у нас децентрализована, у нас нет вертикали власти. Каждая комиссия в рамках своих компетенций абсолютно независима и подчиняется только конституционному закону и всему законодательству РК», - сказал Константин Петров.
По его словам, отличие предстоящей выборной кампании в том, что в связи со сроками полномочия действующего состава сельского акима, выборы будут неединовременными, а по мере истечения полномочий или досрочного сложения полномочий работающих акимов.
«Компетенция ЦИК в рамках данного вида выбора заключается исключительно в методологическом и нормативном обеспечении. Данную работу уже проводим активно», - добавил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии.