В чем особенность предстоящих выборов сельских акимов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В чем отличие предстоящих выборов сельских акимов? Об этом на заседании рассказал заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить проведение выборной кампании в соответствии с законодательством. Исключительная компетенция на их проведение принадлежит территориальным избирательным комиссиям районов и городов областного значения. В их полномочия входит, как объявление, так и проведение выборов, подведение итогов и регистрация избранных акимов.

«В этом воплощение идеи децентрализации, а также принципа независимости избирательных комиссий. Избирательная система у нас децентрализована, у нас нет вертикали власти. Каждая комиссия в рамках своих компетенций абсолютно независима и подчиняется только конституционному закону и всему законодательству РК», - сказал Константин Петров.

По его словам, отличие предстоящей выборной кампании в том, что в связи со сроками полномочия действующего состава сельского акима, выборы будут неединовременными, а по мере истечения полномочий или досрочного сложения полномочий работающих акимов.

«Компетенция ЦИК в рамках данного вида выбора заключается исключительно в методологическом и нормативном обеспечении. Данную работу уже проводим активно», - добавил заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии.