В чем основной интерес к ШОС, рассказал Владимир Путин
Интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения — приверженность к проведению суверенной и самостоятельной политики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече «ШОС+» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Думаю, что интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан, прежде всего, с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения — приверженность к проведению суверенной и самостоятельной политики, и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем, и их разделяют многие в мире, — сказал Владимир Путин.
Глава РФ также добавил, что ШОС - одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций.
— Наше объединение всегда исходило и исходит из важности учета мнений и точек зрения максимального круга партнеров, уважение неотъемлемого права каждого государства выбирать собственную модель развития. Всем очевидно, что ШОС одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций. Как уже было сказано нашим председателем, в ее странах-участниках проживает практически половина населения планеты, создается около четверти мирового ВВП, сосредоточен мощный интеллектуальный и технологический потенциал, значимая часть мировых, природных ресурсов, — добавил Владимир Путин.