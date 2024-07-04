В чем основной интерес к ШОС, рассказал Владимир Путин

Интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан прежде всего с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения — приверженность к проведению суверенной и самостоятельной политики. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на встрече «ШОС+» в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Думаю, что интерес к работе Шанхайской организации сотрудничества связан, прежде всего, с тем, что базовые ценности и идеалы нашего объединения — приверженность к проведению суверенной и самостоятельной политики, и одновременно стремление к поиску совместно с другими странами коллективных решений проблем, и их разделяют многие в мире, — сказал Владимир Путин.

Глава РФ также добавил, что ШОС - одна из крупнейших и авторитетнейших региональных организаций.