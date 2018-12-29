В чем астрологи рекомендуют встречать 2019 год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астрологи рекомендуют нарядиться в новогоднюю ночь в желто-оранжевую цветовую гамму, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Праздничный наряд лучше выбирать из цветов: все оттенки желтого спектра, золотой, оранжевый, светло-бежевый или мягкий коричневый, зелёный.

«Сейчас у всех новогодняя суета, люди наряжают ёлку, покупают подарки, а прекрасная половина человечества озадачена вопросом праздничного наряда. Ключевые слова в названии символа предстоящего года «желтая» и «земляная». Значит, цветовую гамму праздничного наряда лучше выбирать из цветов: все оттенки желтого спектра, золотой, оранжевый, светло-бежевый или мягкий коричневый, зелёный. Также подойдут наряды любого цвета, но с золотым декором», - сказала астролог Аяжан Муканова.

С астрологической точки зрения 2018 год был напряженным для многих, было много работы и преодолений.

2019 год будет находиться под влиянием планеты Юпитер. Это планета благополучия, благосостояния, планета гуру.

«Предстоящий 2019 год дарит надежду людям и продвижение на новый этап. Этот год хорош для образования и духовного роста. Юпитер будет

находиться в знаке Скорпиона, это очень благоприятное положение для него, он будет сглаживать все негативные влияния Сатурна», - отметила

астролог.

По словам Аяжан Мукановой, год Свиньи хорош для подведения итогов и решения старых проблем, избавления от всего ненужного, чтобы войти в новый цикл с новыми идеями и целями.