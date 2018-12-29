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В чем астрологи рекомендуют встречать 2019 год
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астрологи рекомендуют нарядиться в новогоднюю ночь в желто-оранжевую цветовую гамму, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Праздничный наряд лучше выбирать из цветов: все оттенки желтого спектра, золотой, оранжевый, светло-бежевый или мягкий коричневый, зелёный.
«Сейчас у всех новогодняя суета, люди наряжают ёлку, покупают подарки, а прекрасная половина человечества озадачена вопросом праздничного наряда. Ключевые слова в названии символа предстоящего года «желтая» и «земляная». Значит, цветовую гамму праздничного наряда лучше выбирать из цветов: все оттенки желтого спектра, золотой, оранжевый, светло-бежевый или мягкий коричневый, зелёный. Также подойдут наряды любого цвета, но с золотым декором», - сказала астролог Аяжан Муканова.
С астрологической точки зрения 2018 год был напряженным для многих, было много работы и преодолений.
2019 год будет находиться под влиянием планеты Юпитер. Это планета благополучия, благосостояния, планета гуру.
«Предстоящий 2019 год дарит надежду людям и продвижение на новый этап. Этот год хорош для образования и духовного роста. Юпитер будет
находиться в знаке Скорпиона, это очень благоприятное положение для него, он будет сглаживать все негативные влияния Сатурна», - отметила
астролог.
По словам Аяжан Мукановой, год Свиньи хорош для подведения итогов и решения старых проблем, избавления от всего ненужного, чтобы войти в новый цикл с новыми идеями и целями.
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