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    12:16, 03 Май 2021 | GMT +6

    В Чехии увеличили интервал между введением доз вакцин Pfizer и Moderna

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    ПРАГА. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Правительственный совет по вопросам рисков для здоровья Чешской Республики одобрил увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцин против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna до 42 дней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

    «Недавно зарегистрированные получат вторую дозу вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna через 42 дня. С профессиональной точки зрения это вполне нормально, не нужно волноваться», - отмечает Минздрав Чехии в Твиттере.



    В ведомстве аргументировали такое решение тем, что увеличение интервала вакцинации позволит большему количеству людей получить прививку, а следовательно, и защитить больше людей за меньшее время.

    В то же время изменения не затронут вакцинации препаратом AstraZeneсa, для которой интервал между дозами составляет до 13 недель.

    Препараты производства Pfizer / BioNTech и Moderna составляют более 85% вакцин, которые используются в республике.

    Сначала Pfizer / BioNTech установили интервал для своей вакцины в 21 день, Moderna - 28 дней.

    В настоящее время в Чехии привито 1,13 млн человек - это менее 10% населения, в частности полный курс получили около 445 тыс. человек.

    По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 128 787 576 случаев заражения коронавируса, в частности 2 815 026 летальных, выздоровели 103 915 264 человека.


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