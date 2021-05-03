В Чехии увеличили интервал между введением доз вакцин Pfizer и Moderna
«Недавно зарегистрированные получат вторую дозу вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna через 42 дня. С профессиональной точки зрения это вполне нормально, не нужно волноваться», - отмечает Минздрав Чехии в Твиттере.
В ведомстве аргументировали такое решение тем, что увеличение интервала вакцинации позволит большему количеству людей получить прививку, а следовательно, и защитить больше людей за меньшее время.
В то же время изменения не затронут вакцинации препаратом AstraZeneсa, для которой интервал между дозами составляет до 13 недель.
Препараты производства Pfizer / BioNTech и Moderna составляют более 85% вакцин, которые используются в республике.
Сначала Pfizer / BioNTech установили интервал для своей вакцины в 21 день, Moderna - 28 дней.
В настоящее время в Чехии привито 1,13 млн человек - это менее 10% населения, в частности полный курс получили около 445 тыс. человек.
По данным Worldometer, в мире зарегистрировано 128 787 576 случаев заражения коронавируса, в частности 2 815 026 летальных, выздоровели 103 915 264 человека.