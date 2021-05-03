В Чехии увеличили интервал между введением доз вакцин Pfizer и Moderna

ПРАГА. УКРИНФОРМ-КАЗИНФОРМ - Правительственный совет по вопросам рисков для здоровья Чешской Республики одобрил увеличение интервала между введением первой и второй доз вакцин против коронавируса Pfizer/BioNTech и Moderna до 42 дней. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Укринформ.

«Недавно зарегистрированные получат вторую дозу вакцины Pfizer / BioNTech и Moderna через 42 дня. С профессиональной точки зрения это вполне нормально, не нужно волноваться», - отмечает Минздрав Чехии в Твиттере.