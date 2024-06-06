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    12:11, 06 Июнь 2024 | GMT +6

    В Чехии столкнулись два поезда, есть погибшие

    поезд
    Фото: pixabay.com

    В 100 километрах от Праги произошла железнодорожная катастрофа. Есть погибшие и пострадавшие. Причины аварии выясняются, передает агентство Kazinform со ссылкой на euronews.

    По меньшей мере четыре человека погибли и более двадцати получили ранения в результате железнодорожной катастрофы в Чехии. Инцидент произошел в ста километрах от столицы.

    Как сообщается следовавший из Праги в словацкий город Кошице пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Один вагон сошел с рельсов. К поисково-спасательным работам были привлечены 36 пожарных расчетов и два вертолета.

    Пострадавшие отправлены в больницы. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования семьям погибших. Причины аварии выясняются. Одна из версий - ошибка машиниста.

    Теги:
    Чехия Происшествия Мировые новости
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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