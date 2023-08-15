В части микрорайонов Атырау до 18 августа не будет горячей воды

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В части микрорайонов Атырау в связи с ремонтными работами до 18 августа не будет горячей воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, АО «Атырауские тепловые сети» уведомили об отключении горячей воды в нескольких микрорайонах. Связано это с ремонтными работами по ревизии оборудования тепловых пунктов согласно плану-графику капитального ремонта. Горячая вода отключена от Центрального теплопункта «Ушкын» по Азаттык 117, 119, 121, 127, 129, Карымсакова, 1а, 2а, 4, Стахановцев 1а, 2б, 3а, 4, Ауэзова, 48, 50, 52а, 52б, 52в, 52г, Молдагалиева, 26, 28, 32, Шарипова, 26а/1, 26а/2, 28а, 30, 30а, 32, 34, 8-ое марта, 7, 8. От Центрального теплопункта «№56»: 5 мкр-н Привокзальный, № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, Баймуханова 1, 2, 3. От Центрального теплопункта «Лесхоз»: - мкр Лесхоз, № 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21а, 22, 22а, 23, 23а, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 47, 48, 49, 54, 55, 63, Медеубаева 22б.

Горячего водоснабжения не будет до 18 августа.