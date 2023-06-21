В Центре ядерной медицины начали производить новое лекарство для борьбы с онкологией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Центре ядерной медицины наладили собственное производство радиофармацевтического лекарственного препарата – 11С-метионин (углерод-метионин). Об этом сообщил управляющий делами Президента РК Айбек Дадебаев на своем Telegram-канале, передает МИА «Казинформ».

«С момента ввода в эксплуатацию Центра ядерной медицины налажено собственное производство уже третьего по счету радиофармацевтического лекарственного препарата – 11С-метионин (углерод-метионин). Для нашей больницы это высокий показатель, если учесть, что обычно в мировой практике, по данным врачей, в год осваивается собственное производство одного – максимум, двух видов препаратов», - написал Айбек Дадебаев.

С декабря прошлого года Центр стал сам производить универсальный радиофармпрепарат, который распознает 50-60% всех злокачественных опухолей. В марте этого года начал выпускать специфический препарат, используемый в диагностике всех видов костных метастазов, а также злокачественных образований костей.

«Проведение томографии (ПЭТ/КТ) с использованием 11С-метионина остается наиболее точным из неинвазивных методов ранней диагностики и признан «золотым стандартом» в определении границ (объема) опухолей головного мозга.

Тем самым, возможности Центра ядерной медицины БМЦ расширяются. Стоит отметить, что на сегодняшний день в Центре ядерной медицины диагностику и оценку эффективности лечения прошли около 4000 человек со всех регионов страны. Свыше 95% пациентов - в рамках ГОБМП.

Я хочу поздравить наших физиков, химиков, инженеров, радиофармацевтов, врачей, медицинских сестер и санитарок Центра ядерной медицины с успешным запуском производства нового препарата и пожелать успехов в работе по развитию отечественной ядерной медицины», - заключил Айбек Дадебаев.