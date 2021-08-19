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В центре внимания мажилисменов – вопросы занятости населения

19 Августа 2021 18:00
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В центре внимания мажилисменов – вопросы занятости населения

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Снежанна Имашева и Малик Кулшар в эти дни проводят встречи с жителями в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

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В ходе поездки мажилисмены обратили внимание на вопросы занятости населения региона, проверили ход реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии, также встретились с коллективом мебельной фабрики ТОО «Квант».

На предприятии, созданном в 2015 году по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020», трудятся порядка 100 человек. Ежегодно они выпускают свыше 22 тысяч единиц мебельной продукции для офиса и дома. Стоимость производимой мебели на 20-25 процентов дешевле рыночной. Предприятие частично экспортирует товары в Россию. Основной экспорт приходится на Армению, небольшая доля - в Кыргызстан. В планах - открытие нового цеха на сумму около 2 млрд тенге.

По словам директора фабрики Михаила Пшеничного, с 2014 года объем продукции на предприятии вырос в два раза, создаются новые рабочие места. Кроме того, на основе договоренности с Профтехучилищем каждый год на производственную практику приходят около 30 учеников, а самых активных и ответственных принимают на работу.

Ознакомившись с технологическим процессом изготовления мебели и в целом положительно оценив качество и доступность производимой продукции, депутат Мажилиса Снежанна Имашева отметила ту работу, которая проводится сегодня по поручению руководства страны для повышения благополучия казахстанцев, а также развития отечественного предпринимательства.

«Государство оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству. Тем самым предусматривается сохранение стабильности экономики, поступление доходов в бюджет на основе налогов, уплачиваемых субъектами МСБ», - сказала Снежанна Имашева.

По итогам встречи мажилисмены отметили, что озвученные гражданами вопросы будут обобщены на заседаниях фракции, а необходимые запросы направлены в соответствующие государственные органы.


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#Западно-Казахстанская область   #Мажилис  
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