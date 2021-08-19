В центре внимания мажилисменов – вопросы занятости населения
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса, члены фракции партии «Nur Otan» Снежанна Имашева и Малик Кулшар в эти дни проводят встречи с жителями в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
В ходе поездки мажилисмены обратили внимание на вопросы занятости населения региона, проверили ход реализации Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии, также встретились с коллективом мебельной фабрики ТОО «Квант».
На предприятии, созданном в 2015 году по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020», трудятся порядка 100 человек. Ежегодно они выпускают свыше 22 тысяч единиц мебельной продукции для офиса и дома. Стоимость производимой мебели на 20-25 процентов дешевле рыночной. Предприятие частично экспортирует товары в Россию. Основной экспорт приходится на Армению, небольшая доля - в Кыргызстан. В планах - открытие нового цеха на сумму около 2 млрд тенге.
По словам директора фабрики Михаила Пшеничного, с 2014 года объем продукции на предприятии вырос в два раза, создаются новые рабочие места. Кроме того, на основе договоренности с Профтехучилищем каждый год на производственную практику приходят около 30 учеников, а самых активных и ответственных принимают на работу.
Ознакомившись с технологическим процессом изготовления мебели и в целом положительно оценив качество и доступность производимой продукции, депутат Мажилиса Снежанна Имашева отметила ту работу, которая проводится сегодня по поручению руководства страны для повышения благополучия казахстанцев, а также развития отечественного предпринимательства.
«Государство оказывает поддержку малому и среднему предпринимательству. Тем самым предусматривается сохранение стабильности экономики, поступление доходов в бюджет на основе налогов, уплачиваемых субъектами МСБ», - сказала Снежанна Имашева.
По итогам встречи мажилисмены отметили, что озвученные гражданами вопросы будут обобщены на заседаниях фракции, а необходимые запросы направлены в соответствующие государственные органы.
- Сторож сжег заживо дачника в Западно-Казахстанской области
- 34 факта интернет-мошенничества выявили полицейские ЗКО
- 10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО
- Притон для занятия проституцией ликвидировали в Уральске
- Амфитеатр появится в Уральске
- Грозы, град, ветер: штормовая погода ожидается в девяти областях Казахстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана