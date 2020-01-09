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В центре внимания мажилисменов – аулы Кызылординской области

9 Января 2020 12:34
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В центре внимания мажилисменов – аулы Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области встречи с избирателями проводят депутаты Мажилиса, члены фракции при партии «Nur Otan» Балайым Кесебаева, Абзал Ералиев, Геннадий Шиповских и Бакытбек Смагул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

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Сегодня мажилисмены встретились с жителями отдаленного населенного пункта Жинишкекум сельского округа Атанши Аральского района, который находится на расстоянии порядка 500 км от областного центра.

В беседе с коллективом средней школы депутаты рассказали о нововведениях в связи с принятием нового Закона «О статусе педагога». На встрече также обсуждены актуальные вопросы сферы образования. В частности, сельские учителя высказали свои предложения и замечания относительно подготовки молодых кадров, качества школьных учебников и пособий.



Общение парламентариев с местными жителями продолжилось в местном Доме культуры, куда пришли старейшины села, предприниматели, молодежь, сотрудники государственных органов.

Депутаты Мажилиса рассказали о социальных направлениях Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Речь, в частности, о новом формате назначения пособий многодетным семьям, об обязательном социальном медицинском страховании, об изменениях в системе адресной социальной помощи. Затронуты также вопросы ужесточения ответственности за кражу скота, бытовое насилие и многие другие.

В свою очередь, сельчане просили депутатов взять на контроль решение вопроса о ремонте дорог районного значения.



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Ключевые слова: Кызылординская область, Мажилис, Общество,
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