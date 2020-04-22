В центре внимания Мажилиса - законопроекты для стабильного развития страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили новшества в законы о выборах и о политических партиях и взяли в работу законодательные поправки по вопросам чрезвычайного положения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нижней палаты Парламента РК.

Законодательные поправки в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан» и в Закон «О политических партиях» разработаны в соответствии с поручениями Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данными на втором заседании Национального совета общественного доверия.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на важности основных новшеств законопроектов: обязательной 30-процентной квоте для женщин и молодёжи в избирательных партийных списках, а также снижении барьера для регистрации политических партий с 40 до 20 тысяч человек.

«Сегодняшние поправки – это законодательная реализация политических инициатив Президента страны Касым-Жомарта Токаева. Несомненно, данные нормы будут не только стимулировать активный приход женщин и молодёжи в политику, но и дадут новый импульс модернизации всей действующей политической системы страны», - уверен Нурлан Нигматулин.

Предусматривается, что предлагаемые изменения будут стимулировать политические партии более активно работать с разными социальными группами и учитывать их интересы в своей деятельности.

Кроме того, создаются качественно новые условия становления многопартийности на принципах равенства, пропорционального участия в выработке и принятии государственных решений.

Во втором чтении палата одобрила законодательные поправки, инициированные депутатами, по вопросам сокращения количества операторов жилищных программ.

«Добро» депутатов Мажилиса во втором чтении получили и законодательные новеллы относительно государственной службы.

На пленарном заседании депутаты взяли в работу новые законопроекты, по которым депутатам палаты предстоит подготовить заключения. Среди поступивших в Мажилис - законодательные поправки по вопросам чрезвычайного положения.

Документ разработан в связи с Указом Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности».

Путём расширения правового регулирования антикризисное законодательство позволит сохранить социально-экономическую стабильность и обеспечит национальную безопасность.

В числе новых законопроектов - также ратификационные акты. Это дополнения в Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений. В этом ряду и изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в его право, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением страны к данному Договору.

В завершение пленарного заседания парламентариями сделан ряд депутатских запросов в адрес руководителей центральных госорганов. Их озвучили А. Перуашев, К. Абсатиров, Б. Оспанов, А. Конуров, П. Казанцев, И. Унжакова. Депутаты подняли вопросы, касающиеся необходимости выработки комплекса организационных, информационных мер по поддержке медицинских работников, а также подготовки санэпидемиологов. Среди актуальных тем - также дистанционное обучение, развитие отечественной промышленности, внедрение форвардного закупа продукции с использованием возможностей региональных СПК, а также ограничение предельных цен на стройматериалы и готовые объекты (тексты депутатских запросов на www.parlam.kz).