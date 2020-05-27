В центре Торонто в результате стрельбы один человек убит, есть раненые

ТОРОНТО. КАЗИНФОРМ – Один человек погиб и еще двое пострадали в результате стрельбы среди бела дня в центре Торонто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Globalnews.ca.

По данным полиции Торонто, погибшему мужчине 21 год, хотя изначально сообщалось, что жертве 16 лет. Ранения в результате инцидента также получили 15-летний подросток и 27-летняя женщина. Их здоровью ничего не угрожает и доктора уверены в их скорейшем выздоровлении.

Полиция проинформировала, что сообщения о стрельбе в центре города начали поступать около 4 часов дня.

Начальник полиции Торонто Марк Сондерс заявил, что нападавшие ждали жертву и 15-летнего подростка в течение 40 минут на месте преступления в своей машине. Это подтверждают кадры, полученные с камер, установленных на месте преступления. Когда молодые люди подошли к своему автомобилю, подозреваемые подъехали на своей машине и открыли по подросткам огонь, не сбавляя скорости.

Сондерс также добавил, что в автомобиле подозреваемого находились как минимум два человека, водитель и предполагаемый стрелок, который стрелял со стороны пассажира.

Женщина, получившая ранения на месте инцидента, по словам Сондерса, «абсолютно не имела ничего общего» с инцидентом. Она просто проходила мимо.

Полиция заявила, что на месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие, но неясно, как оно связано с инцидентом.

За последние дни это уже второй подобный случай в Торонто. 24 мая два подростка получили серьезные ранения в результате стрельбы в восточной части города. В тот раз все обошлось без жертв. Полиция просматривает записи с видеокамер, чтобы установить, как именно подростки получили ранения. Очевидцы сообщают, что слышали звуки перестрелки в районе.