В Центре поддержки гражданских инициатив подвели предварительные итоги 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» под председательством вице-министра информации и общественного развития Болата Тлепова состоялось очередное заседание Совета директоров. В ходе заседания члены Совета директоров заслушали отчет по предварительным итогам деятельности Центра за 2021 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства информации и общественного развития РК.

На повестке дня заседания Совета директоров НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» стоял ряд вопросов, касающийся ключевых направлений деятельности Центра. Как отметила председатель Правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас, Центр получил положительную обратную связь почти по каждому аспекту работы.

«Необходимо отметить, что за последние три года Центр впервые завершает год без убытков. Таких результатов удалось добиться даже несмотря на оптимизацию штата сотрудников. Наша команда на ежедневной основе занималась совершенствованием механизмов грантового финансирования. Мы получили обратную связь почти по каждому аспекту работы ЦПГИ и нашей задачей было сделать процедуры максимально удобными, понятными, справедливыми и открытыми», - подчеркнула Лима Диас.

Во время заслушивания отчета особое внимание было уделено и итогам работы проводимой в сфере развития негосударственного грантового финансирования и укрепления международного сотрудничества. По словам председателя Правления Центра поддержки гражданских инициатив, по итогам работы проводимой в данном направлении в течение года, Центру удалось добиться видимых результатов.

«В 2021 году Центр впервые начал предоставлять НКО негосударственные гранты за счет внебюджетных средств. Негосударственные гранты на общую сумму 43,1 млн тенге предоставлены при поддержке Фонда социального развития «Samruk Kazyna Trust», Частного фонда «Фонд развития социально значимых инициатив» и Корпоративного фонда «Медиа Дамыту Qory». Вместе с тем в декабре был завершен грантовый проект, направленный на развитие 30 сельских школ Казахстана за счет малых грантов в размере 1 млн тенге. Он получил много положительных отзывов учителей и школьников страны.

В то же время, чтобы облегчить диверсификацию источников финансирования социальных проектов, мы начали поддерживать НКО в привлечении спонсорской помощи из корпоративного сектора. Так, на социальные инициативы привлечено 13 млн тенге от ТОО «Казахмыс», ERG Eurasian Group и АО «Сбербанк» ГБ», - сообщила Лима Диас.

Кроме того, в текущем году Центр поддержки гражданских инициатив наладил сотрудничество с международными и иностранными организациями ближнего и дальнего зарубежья. Так, в 2021 году были подписаны меморандумы о сотрудничестве с организациями из Украины и Российской Федерации.

Руководство Центра также провело ряд рабочих встреч с такими международными организациями как Фонд Брижит Бардо, Офис USAID в Казахстане, Посольство Канады в Казахстане, посольство Италии в Казахстане, Делегация Республики Аз erbaijan по вопросам СМИ, Офис ОБСЕ в Казахстане, ABA РОЛИ Казахстан, Фонд президентских грантов РФ. По итогам встреч достигнута договоренность о совместном продвижении и поддержке казахстанских НКО путем наращивания потенциала, обмена опытом и экспертной помощи. Кроме того, отдельно рассматривается возможность софинансирования грантовых проектов Центра для усиления социального эффекта и обеспечения устойчивости проектов.

«В целом, мы смогли усилить перспективу и расширить нашу сеть партнеров, таких как представители бизнес-сектора и международных организаций. Поэтому в следующем году продолжим работу по укреплению взаимовыгодного сотрудничества в рамках совместных инициатив, в том числе с использованием уже установленных контактов», - резюмировала она.

В завершение совещания члены Совета директоров Общества приняли ряд стратегически важных решений, а также наметили планы на предстоящий 2022 год.

Отметим, что заседание Совета директоров, посвященное итоговым результатам работы Центра за 2021 год, планируется провести в январе следующего года.