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В Центре непартийного наблюдения за выборами прошла встреча с представителями партии «Ак жол»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
23 Декабря 2020, 16:36
В Центре непартийного наблюдения за выборами прошла встреча с представителями партии «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Центре непартийного наблюдения за выборами прошла встреча с представителями партии «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вне зависимости от того, партийные это наблюдатели или непартийные, задача у нас одна. Партия – это тоже общественная организация, только партийная. А непартийная организация – это те, кто хочет внести свой вклад и наблюдать за этими выборами. В отличие от партийных наблюдателей и ваших доверенных лиц, непартийные наблюдатели беспристрастны и политически нейтральны. Мы практически наблюдаем и хотим, чтобы победил сильнейший, чтобы лучшие из лучших прошли в наши представительные органы. Это главная задача», - сказала во время встречи руководитель Центра, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева.

В свою очередь, представитель партии, депутат Мажилиса Ерлан Барлыбаев поделился своими планами по наблюдению за выборами.

«Мы планируем подготовить около 10 тысяч своих наблюдателей – они будут и доверенными лицами и наблюдателями. Конечно, мы будем планировать до 20 тысяч человек, чтобы покрыть все участки, потому что физически одному человеку будет тяжело», - подчеркнул спикер.

«Это очень важные выборы, и нам нужно провести их максимально прозрачно и честно. Потому что, народ у нас неглупый и все видит. И опыт наших соседей показывает, что только честные и прозрачные выборы приведут к устойчивому развитию как государства, так и общества. Поэтому я очень благодарен Вам за эту встречу. Центр станет основным столпом и гарантом проведения честных выборов», - заключил депутат.


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