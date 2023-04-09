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В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 11:42
В центре Марселя обрушился жилой дом, есть пострадавшие Фото: dw.com

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В центре Марселя на юге Франции обрушилось жилое здание, сообщил мэр города Бенуа Пайян в ночь на воскресенье, 9 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на DW.

Инцидент произошел около 00.40 по местному времени - рухнул дом №17 по улице Тиволи, частично обрушились соприкасавшиеся со зданием дома.

Власти уточняют причину происшествия и количество пострадавших. Жители близлежащих домов эвакуированы. Не менее двух человек получили легкие ранения, пишет издание La Provence.

Пайян отметил, что поисковым работам на месте происшествия мешает пожар, вспыхнувший на руинах. Градоначальник также указал, что причиной обрушения мог стать взрыв, при этом характер его происхождения неизвестен.

Префект региона Прованс - Альпы - Лазурный берег Кристоф Мирман в комментарии агентству AFP также заявил о том, что обрушение могло быть вызвано взрывом газа.

По сообщениям очевидцев, обрушению предшествовал взрыв.

Происшествие стало одним из крупнейших обрушений зданий в Марселе за последние годы и сравнимо с событиями ноября 2018 года, когда в результате обрушения двух зданий в Марселе погибли восемь человек. В том случае оба дома нуждались в ремонте, отмечают СМИ.


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