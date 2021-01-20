В центре Мадрида произошел взрыв

БРЮССЕЛЬ - МАДРИД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в здании в центре испанской столицы - Мадрида, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на испанские СМИ.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда сделал предварительное заявление и указал, что вероятные причины инцидента указывают на взрыв бытового газа.

Взрыв произошел в 15 часов по местному времени в здании в центре Мадрида. Сообщается о разрушении четырех верхних этажей здания, который является местным отелем.

Бригады скорой помощи оказывают помощь раненым на улице. К месту происшествия, оцепленному полицией, прибыли девять бригад пожарной охраны Мадрида.

Фото: Reuters/Susana Vera