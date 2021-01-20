Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В центре Мадрида произошел взрыв

Автор:  
Арнур Рахимбеков
20 Января 2021, 21:18
В центре Мадрида произошел взрыв

БРЮССЕЛЬ - МАДРИД. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере два человека погибли в результате взрыва в здании в центре испанской столицы - Мадрида, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на испанские СМИ.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Алмейда сделал предварительное заявление и указал, что вероятные причины инцидента указывают на взрыв бытового газа.

Взрыв произошел в 15 часов по местному времени в здании в центре Мадрида. Сообщается о разрушении четырех верхних этажей здания, который является местным отелем.

Бригады скорой помощи оказывают помощь раненым на улице. К месту происшествия, оцепленному полицией, прибыли девять бригад пожарной охраны Мадрида.

photo


Фото: Reuters/Susana Vera

Происшествия   Испания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Причину пожара под Астаной установит комиссия
Причину пожара под Астаной установит комиссия