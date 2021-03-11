В Центре инфекционных заболеваний Кокшетау вылечено 1400 человек за четыре месяца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В ноябре прошлого года в Кокшетау открылся центр инфекционных заболеваний на 200 мест. Модульный стационар был построен в рамках программы «Дорожная карта занятости», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Больница, предназначенная для лечения пациентов с серьезными инфекционными заболеваниями, была построена в рекордные сроки – за 2 месяца.

Уникальная клиника, соответствующая всем медицинским требованиям, состоит из 8 блоков, независимых друг от друга. Для каждого отделения предусмотрена своя система вентиляции и водоснабжения. Таким образом, предотвращается смешение потоков пациентов, не будет пересекаться и медперсонал, а значит, можно будет предупредить внутрибольничное заражение.

Центр укомплектован современным медицинским оборудованием, включая диагностическое и лабораторное. Это компьютерный томограф, цифровой многофункциональный рентген-аппарат, передвижной рентген-аппарат, ИВЛ экспертного класса.

Несмотря на то, что больница работает 4 месяца - за плечами медицинского персонала 1400 вылечившихся пациентов и 25 здоровых новорожденных.

По словам главного врача Саржана Калмуратова, сегодня на лечении находятся 105 пациентов.

«Сейчас идет снижение заболеваемости. На сегодня получают лечение 105 человек, ежедневно в среднем поступают 7-8 пациентов. В пик каждый день мы принимали по 30-40 человек», - отметил заведующий клиникой.

В учреждении работают порядка 160 человек. В мульти дисциплинарную команду входят порядка 20 врачей и 140 человек среднего персонала, работающий вахтовым методом – каждые две недели коллектив меняется.

К слову, по состоянию на 9 марта на стационарном лечении находятся 316 больных, 677 - на амбулаторном лечении. Регион по заболеваемости находится в «желтой» зоне.