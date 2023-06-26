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В центре Алматы отключили электричество

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 15:15
В центре Алматы отключили электричество

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центре Алматы на нескольких улицах произошло аварийное отключение электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В компании «Алатау Жарық Компаниясы» сообщили, что электричество отключили 26 июня около 14:20. Причина выясняется.

«Отключения произошли в Медеуском районе на улицах Богенбай батыра, Калдаякова, Гоголя, Кунаева. Бригада работает, причина выясняется. Ожидаемое время включения: два часа», - проинформировали в АЖК.

Оставшиеся без электроэнергии районы можно посмотреть на карте.


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