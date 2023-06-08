В Центральной Азии установилось новое сотрудничество - премьер Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За последние годы в Центральной Азии сложилось совершенно другое и новое сотрудничество. Об этом заявил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, выступая на Международном форуме Астана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас мы сталкиваемся с такими вызовами, как изменение климата, нехватка воды и природных ресурсов, социально-экономические последствия пандемии и энергетический кризис. Эти факторы представляют серьезную угрозу для устойчивого развития. Данные вопросы также являются препятствием для развития мировой экономики, которая находится в сложной ситуации. Также отмечается изменение ранее действующих маршрутов перевозки товаров. На этом этапе нам важно работать вместе и налаживать конструктивный диалог. При этом хочу отметить страны Центральной Азии как яркий пример партнерства», - сказал Абдулла Арипов.

По словам премьер-министра Узбекистана, системные политические решения, предложенные главами государств Центральной Азии, способствуют своевременному решению существующих сегодня вопросов.

«За последние годы в Центральной Азии сложилось совершенно другое и новое сотрудничество. Это, в свою очередь, позволит решить самые сложные проблемы в регионе», - отметил он

Премьер Узбекистана заявил, что товарооборот между странами Центральной Азии вырос в несколько раз и приближается к превышению ранее существовавших показателей.