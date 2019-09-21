В Центр поддержки института семьи «Жанұя» обратились более 2 тысяч человек за месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Месяц назад созданный Центр поддержки института семьи города Нур-Султана «Жанұя» сегодня уже может показать реальные результаты деятельности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт города Нур-Султана.

«Со дня открытия (23.08.2019 г.) в Центр поддержки института семьи города Нур-Султана «Жанұя» обратились 2419 человек. Больше всего посетители интересовались вопросами получения АСП, жилья. А также актуально на сегодня списание кредитной задолженности. Немало обращений с просьбами о трудоустройстве, по получению специальности на курсах, открытию бизнеса. «За это время по 741 вопросу приняты меры.

Так, у 156 человек приняты документы на назначение адресной социальной помощи. Для 142 человека ЕНПФ оказал необходимые услуги по корректировке документов, получению выписок.

32 посетителям открыты счета в ЖССБ, 35 детишек поставлены в очередь в детсад, записались на прием к врачу 18 человек, трудоустроен 61 обратившийся.

Кроме этого, оказана психологическая помощь 19 гражданам, а юридическая – 42. Также людям помогали в получении услуг «Казпочты», ЦОНа и многое другое», - отметила координатор центра поддержки института семьи «Жанұя» Айгерим Танирбергенова.

С большим удовольствием родители школьников, детей с ограниченными возможностями посещали психологические и мотивационные тренинги. Это заинтересовало 856 человек. Пользовались популярностью и семинары-тренинги для несовершеннолетних и их родителей. Для 187 граждан понадобилось участие в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Межведомственной комиссии по вопросам занятости населения. Проводились встречи и с работодателями. Однако порой требовалось вмешательство на более высоком уровне. На личных приемах у акима, замакима столицы, у вице-министра труда и социальной защиты населения РК, руководителей управлений побывали 56 человек. При этом активно работают на площадке центра «Жанұя» и неправительственные организации (ОО «Казахстанская ассоциация «Даму», ОФ «Бірлік», ОФ «Демеу», ОФ «Реабилитационные технологии и концепции», КГУ «Астана дарыны»), профессиональные психологи.

Большой радостью для ряда семей стало получение грантов на обучение выпускников столичных школ в вузах. Проведен конкурс на лучший эскиз билбордов на тему «Семейные ценности», лучшие участники получили награды. А для любителей соцсетей есть привычная форма коммуникации в виде страницы в Инстаграм zhanuya.nursultan.

