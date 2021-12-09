В целом эпидемиологическая ситуация по КВИ в Казахстане стабильная – Аскар Мамин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целом эпидемиологическая ситуация по КВИ в Казахстане стабильная. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В целом эпидемиологическая ситуация стабильная, количество больных КВИ продолжает снижаться. Занятость мест в инфекционных больницах составляет - 24%, в реанимационных - 21%», - сказал Аскар Мамин.
Глава Кабмина добавил, что большинство регионов находится в зеленой зоне – 11. В желтой зоне -5 и в красной зоне – 1.
«Основным эффективным методом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация и ревакцинация. В настоящее время всего ревакцинировано 8,8 млн человек первым компонентом, это 77,5% от взрослого населения, вторым компонентом привито более 8,2 млн человек, это 72,5% подлежащего вакцинации населения», - проинформировал Аскар Мамин.
Премьер также назвал регионы с низкими темпами вакцинации, это Мангистауская, Костанайская, Западно-Казахстанская области.
«Им необходимо увеличить охват вакцинацией», - подчеркнул Аскар Мамин.
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