В целом эпидемиологическая ситуация по КВИ в Казахстане стабильная – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В целом эпидемиологическая ситуация по КВИ в Казахстане стабильная. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом эпидемиологическая ситуация стабильная, количество больных КВИ продолжает снижаться. Занятость мест в инфекционных больницах составляет - 24%, в реанимационных - 21%», - сказал Аскар Мамин.

Глава Кабмина добавил, что большинство регионов находится в зеленой зоне – 11. В желтой зоне -5 и в красной зоне – 1.

«Основным эффективным методом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация и ревакцинация. В настоящее время всего ревакцинировано 8,8 млн человек первым компонентом, это 77,5% от взрослого населения, вторым компонентом привито более 8,2 млн человек, это 72,5% подлежащего вакцинации населения», - проинформировал Аскар Мамин.

Премьер также назвал регионы с низкими темпами вакцинации, это Мангистауская, Костанайская, Западно-Казахстанская области.

«Им необходимо увеличить охват вакцинацией», - подчеркнул Аскар Мамин.



