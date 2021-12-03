В бюджет столицы в 2022-2024 годах поступит один трлн 208 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В бюджет столицы в 2022-2024 годах поступит один трлн 208 млрд тенге. Об этом сообщил в ходе общественных слушаний по вопросу «О проекте бюджета города Нур-Султана на 2022-2024годы» руководитель ГУ «Управления экономики и бюджетного планирования города Нур-Султана» Кайсар Манкараев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К. Манкараев отметил, что параметры трехлетнего бюджета сформированы с учетом текущей ситуации и скорректированных прогнозных индикаторов развития столицы на период до 2026 года.

По словам К. Манкараева, объем валового регионального продукта в столице за первое полугодие 2021 года составил 3 трлн 210 млрд тенге, с ростом на 5,1%, по сравнению с первым полугодием 2020 года. Доля столицы в ВВП страны составляет 10%.

«Доходы. Согласно прогнозу, ожидаемые поступления в 2022-2024 годах, без учета поступлений от продажи квартир, составят один трлн 208 млрд тенге. В том числе, в 2022 году 391 млрд тенге, в 2023 году 416 млрд тенге, в 2024 году 401,4 млрд тенге. Налоговые поступления составят один трлн 166 млрд тенге. Из них в 2022 году 286 млрд тенге, в 2023 году 382 млрд тенге, в 2024 году 396 млрд тенге. Неналоговые поступления, без учета штрафов, предварительно прогнозируются на уровне 9,1 млрд тенге – в 2022 году 1,1 млрд тенге, в 2023 году 6,9 млрд тенге, в 2024 году 1,1 млрд тенге. Поступления от продажи основного капитала, без учета продажи квартир, прогнозируются на уровне 7,2 млрд тенге. Из них в 2022 году 2,5 млрд тенге, в 2023 году 2,4 млрд тенге, в 2024 году 2,3 млрд тенге», – сказал К. Манкараев.

По его словам, прогноз на предстоящий период по собственным доходам увеличен на 53,4 млрд тенге, в том числе за счет налоговых поступлений 52,7 млрд тенге и иных доходов на 700 млн тенге.

Как сообщил К.Манкараев, общий объем расходов трехлетнего бюджета планируется в сумме один трлн 208 млрд тенге. В том числе, в 2022 году 391 млрд тенге, в 2023 году 416 млрд тенге, в 2024 году 401 млрд тенге. Кроме того, в бюджете города предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 100,5 млрд тенге. В том числе, в 2022 году 89 млрд тенге, в 2023 году около 10 млрд тенге.