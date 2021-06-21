В бюджет не поступило 1,5 трлн дополнительных налоговых поступлений – депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Аманжан Жамалов подверг критике существующую систему налогового администрирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу остановиться на некоторых актуальных проблемах планирования и исполнения бюджета, Правительству в своей дальнейшей работе необходимо их учитывать. Во-первых, уровень сбора налогов все еще низок. В 2020 году налоговые поступления в бюджет снизились на 17,4%. Общая задолженность в бюджет на 1 января 2021 года составила 378 млрд тенге», – сказал Аманжан Жамалов на совместном заседании Палат Парламента.

По его словам, авансовый платеж КПН (корпоративный подоходный налог) составил 79,9 млрд тенге или 18,5% от выручки КПН, поступивших в бюджет в декабре 2020 года. Общее дебитное сальдо по НДС превысило 1,6 трлн тенге.

«Все вышеперечисленные проблемы должны были решаться в рамках программы «Реформирование системы налогового администрирования». На реализацию данной программы в течение 11 лет были потрачены миллиарды тенге. Тогда где результат?» – спросил депутат.

Он заявил, что из 16 информационных систем Комитета государственных доходов 12 не соответствуют требованиям информационной безопасности, из них 9 не введены в эксплуатацию. В результате дополнительных поступлений от улучшения налоговой и таможенной работы в размере 1,5 трлн тенге только к 2020 году не поступало. Фактическая сумма составила поступлений 221 млрд тенге.

«Слабое налоговое администрирование привело к привлечению в бюджет дополнительных средств из Нацфонда. В 2020 году 45% доходов республиканского бюджета составляют поступления трансфертов из Национального фонда. Сумма составила 4,8 трлн тенге. Это самый высокий показатель за последние годы. Правительству пора понять, что в будущем могут остаться только долги. Поэтому, не думать сегодня о Национальном фонде – это то же самое, что не думать о будущем страны», – заключил мажилисмен.