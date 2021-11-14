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В бюджет какой страны выплачивают налоги владельцы авто с желтыми номерами из Армении

14 Ноября 2021 13:06
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В бюджет какой страны выплачивают налоги владельцы авто с желтыми номерами из Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления КГД Минфина РК Айнур Сартаева объяснила, в бюджет какой страны выплачивают налоги владельцы авто с желтыми номерами, завезенными из Армении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хотим отметить, что владельцы авто с желтыми номерами, завезенных из Армении, обязаны выплачивать транспортный налог в бюджет Республики Казахстан. Согласно двустороннего соглашения, такой транспорт освобождается от транспортного налога в Армении. То есть, налоги будут выплачиваться только в бюджет Казахстана», - пояснила Айнур Сартаева.

Ранее она сообщила, как определяется размер выплат по госрегистрации при завозе иностранных авто.

«Все выплаты по госрегистрации поступают в государственную казну. Размер этих выплат определен в Налоговом кодексе. Их размер не определяется органами госдходов. Так как налоговая политика не находится в нашем ведении. Мы производим только администрирование», - сказала Айнур Сартаева.

Также ранее главный эксперт управления неторгового оборота КГД Минфина РК Нурлан Намысов объяснил, почему в Казахстане стали активно применять меры административного характера к авто, завезенным из третьих стран.


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#Транспорт   #Общество   #Налоги   #Бюджет   #Авто с иностранными номерами  
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Автор:

Серик Сабеков

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