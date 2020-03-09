В Бурабае стартовала республиканская реабилитационная программа «Жаңа омір»

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - В Бурабайском районе Акмолинской области заместитель акима региона Айна Мусралимова и первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции по Акмолинской области Арман Бердалин встретились с представителями первой республиканской реабилитационной программы «Жаңа өмір». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление внутренней политики.

В рамках мероприятия рассмотрены актуальные аспекты медицинского волонтерства. В своем выступлении Айна Мусралимова отметила, что проект «Жаңа өмір» впервые запускается Казахстане и область дает старт очень важному направлению поддержки детей и молодежи.

«Протянуть руку помощи, быть чутким и внимательным - это глубокая традиция казахского народа. И сегодня акмолинская земля принимает 14 ребят из разных уголков Казахстана для того, чтобы они смогли в одном из красивейших уголков страны поправить свое здоровье, отдохнуть и набраться сил, приобрести новых друзей и интересно провести время. Отдельные шаги слагаются в большое и благородное движение. Пусть добрые начинания сделают жизнь общества лучше и будут способствовать формированию казахстанского патриотизма», - отметила заместитель акима.

В период проведения лагерной смены студенты колледжей региона ознакомятся с принципами работы по направлению волонтерства (коуч-тренер, клинический психолог реабилитационного центра для детей, перенесших тяжелые заболевания г. Москва). Также в программе - обучающие семинары, тренинги, мастер-классы по основным волонтерским практикам.

Зимняя лагерная смена «Шаги в добровольчество» проходит в период с 4 по 6 марта т.г. на базе круглогодичного детского оздоровительного центра «Звездный» (Бурабайский район) при поддержке акимата Акмолинской области и Агенства по противоедйствию коррупции, где принимают участие 60 студентов педагогических и медицинских специальностей, организаторов, волонтеров, коуч-тренеров и участников реабилитационной программы «Жаңа өмір» из городов Нур-Султан, Алматы, Павлодар и Акмолинской области.