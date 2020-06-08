В Бурабае спасли трех человек со сломавшегося катамарана
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бурабае на озере спасены три человека, которые из-за технической неисправности катамарана не смогли доплыть до берега. В медицинской помощи не нуждались, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
«Наряду со спасением в эти выходные в области произошел несчастный случай на воде. В Зерендинском районе на водоёме близ села Красный Кордон спасатели подняли со дна водоема тело 32-летнего мужчины, который утонул при купании в запрещенном для купания месте. Находился без индивидуальных спасательных средств», - рассказали в ведомстве.
Акмолинские спасатели обратились к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности на воде.
При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:
- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
- нырять в необорудованных местах;
- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; плавать на предметах, не предназначенных для плавания; загрязнять и засорять водоемы; взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;
- входить в воду детям без сопровождения взрослых; заходить в воду и купаться в темное время суток, добавили в ведомстве.
На водоёмах области в течение всего купального сезона спасатели совместно с полицией проводят рейды по несанкционированным местам отдыха.
- Свыше 1,7 млн человек пострадали из-за проливных дождей в Китае
- ДТП на блокпосту в Алматы: пострадавший полицейский пришел в себя
- Шторм и гроза ожидаются в Акмолинской области
- Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
- В какие дни и месяцы в Алматы происходит наибольшее количество ДТП
- Напавшего на женщину в центре Алматы мужчину ищет полиция
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана