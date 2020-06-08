В Бурабае спасли трех человек со сломавшегося катамарана

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Бурабае на озере спасены три человека, которые из-за технической неисправности катамарана не смогли доплыть до берега. В медицинской помощи не нуждались, передает корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

«Наряду со спасением в эти выходные в области произошел несчастный случай на воде. В Зерендинском районе на водоёме близ села Красный Кордон спасатели подняли со дна водоема тело 32-летнего мужчины, который утонул при купании в запрещенном для купания месте. Находился без индивидуальных спасательных средств», - рассказали в ведомстве.

Акмолинские спасатели обратились к жителям региона с просьбой соблюдать правила безопасности на воде.

При нахождении в местах отдыха на водоеме не допускается:

- входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

- нырять в необорудованных местах;

- заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва; плавать на предметах, не предназначенных для плавания; загрязнять и засорять водоемы; взбираться на технические и предупредительные знаки, буйки;

- входить в воду детям без сопровождения взрослых; заходить в воду и купаться в темное время суток, добавили в ведомстве.

На водоёмах области в течение всего купального сезона спасатели совместно с полицией проводят рейды по несанкционированным местам отдыха.

