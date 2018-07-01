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В Бурабае мужчина сорвался со скалы

25 Июля 2018 16:50 476
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В Бурабае мужчина сорвался со скалы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 25 июля в 11.28 в единую дежурную диспетчерскую службу «112» поступило сообщение от очевидца, что на горе в районе поляны Абылайхана в Бурабайском районе лежит травмированный человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области. 

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Уже в 11.29 на место происшествия были направлены скорая медицинская служба «103»,  спасательное подразделение № 7 и ПЧ-20 п. Бурабай ДЧС Акмолинской области.

В 11.45 было установлено, что гр. Т во время прогулки в горной местности сорвался со скалы и получил травмы.

Спасателями пострадавшему оказана первая медицинская помощь и произведена эвакуация в безопасную зону для дальнейшей транспортировки пострадавшего в больницу.


В Бурабае мужчина сорвался со скалы 

По завершению горноспасательных работ пострадавший передан скорой медицинской службе, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. 


В Бурабае мужчина сорвался со скалы 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
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