В Бурабае мужчина сорвался со скалы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 25 июля в 11.28 в единую дежурную диспетчерскую службу «112» поступило сообщение от очевидца, что на горе в районе поляны Абылайхана в Бурабайском районе лежит травмированный человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

Уже в 11.29 на место происшествия были направлены скорая медицинская служба «103», спасательное подразделение № 7 и ПЧ-20 п. Бурабай ДЧС Акмолинской области.

В 11.45 было установлено, что гр. Т во время прогулки в горной местности сорвался со скалы и получил травмы.

Спасателями пострадавшему оказана первая медицинская помощь и произведена эвакуация в безопасную зону для дальнейшей транспортировки пострадавшего в больницу.







По завершению горноспасательных работ пострадавший передан скорой медицинской службе, состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.



