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    13:14, 14 Май 2024 | GMT +6

    В Бурабае можно найти гостиницу и за 15 тысяч тенге – глава Минтуризма 

    Бурабай
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев прокомментировал высокие цены в гостиницах и отелях Бурабая, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Если говорить про Бурабай, я там работал акимом области и прекрасно знаю о развитии Щучинско-Боровской курортной зоны. Очень много было сделано, но и много вопросов, которые сегодня волнуют местный бизнес, в частности вопросы инфраструктуры, канализации, водоснабжения, чтобы воду не брать из озера. К сожалению, такие факты есть, — сказал Ермек Маржикпаев на брифинге в Правительстве. 

    Министр заверил, что Правительство и акимат Акмолинской области решает эти вопросы.

    — Что касается цен. Если это Rixos, Wyndham, если это другие отели 4-5 звезд, конечно, там цены кусаются. Но в то же время там можно найти гостиницу и за 15 тысяч тенге, и за 20 тысяч тенге с питанием и без. В этом плане бизнес развитый. Поэтому, я думаю, что можно в Боровом найти приемлемый вариант для себя, — считает глава ведомства. 

    Теги:
    Туризм Министерство туризма и спорта РК Регионы Казахстана Регионы Цены и тарифы Акмолинская область Бурабай
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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