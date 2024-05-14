В Бурабае можно найти гостиницу и за 15 тысяч тенге – глава Минтуризма 

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев прокомментировал высокие цены в гостиницах и отелях Бурабая, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Если говорить про Бурабай, я там работал акимом области и прекрасно знаю о развитии Щучинско-Боровской курортной зоны. Очень много было сделано, но и много вопросов, которые сегодня волнуют местный бизнес, в частности вопросы инфраструктуры, канализации, водоснабжения, чтобы воду не брать из озера. К сожалению, такие факты есть, — сказал Ермек Маржикпаев на брифинге в Правительстве.

Министр заверил, что Правительство и акимат Акмолинской области решает эти вопросы.