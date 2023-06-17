В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Столичную автоледи привлекли к ответственности в Бурабае: ее пассажирки в открытом люке движущегося авто возмутили других водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Видео с нарушением на официальную страницу департамента полиции Акмолинской области в социальной сети Instagram, прислал возмущенный водитель.

Видео снято на территории курорта Бурабай. Женщину за рулем, допустившую сразу два нарушения ПДД, привлекли к ответственности. Видеорегистратор зафиксировал, как пассажирки впереди движущейся автомашины марки «Chery Tiggo» во время движения авто высунулись из открытого люка на крыше.

Сотрудники патрульной полиции установили владелицу авто. В тот же день правоохранители составили на 19-летнюю автоледи два административных протокола по ст.593 КОАП РК за непристегнутые пассажирками ремни безопасности.