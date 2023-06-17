Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Июня 2023, 01:05
В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду кадр из видео

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Столичную автоледи привлекли к ответственности в Бурабае: ее пассажирки в открытом люке движущегося авто возмутили других водителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Видео с нарушением на официальную страницу департамента полиции Акмолинской области в социальной сети Instagram, прислал возмущенный водитель.

Видео снято на территории курорта Бурабай. Женщину за рулем, допустившую сразу два нарушения ПДД, привлекли к ответственности. Видеорегистратор зафиксировал, как пассажирки впереди движущейся автомашины марки «Chery Tiggo» во время движения авто высунулись из открытого люка на крыше.

Сотрудники патрульной полиции установили владелицу авто. В тот же день правоохранители составили на 19-летнюю автоледи два административных протокола по ст.593 КОАП РК за непристегнутые пассажирками ремни безопасности.


Акмолинская область   ДТП   МВД РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
19-летний пассажир «Титана» намеревался установить мировой рекорд на глубине океана
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Где появится четвертый нефтеперерабатывающий завод в Казахстане
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Какие животные приносятся в жертву на Курбан айт
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Люди выпали с американских горок в Швеции: есть погибшие
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Спрос на казахстанские курорты вырос почти в 5 раз
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
Азамат Бекет назначен акимом Актобе
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
От имени Президента работникам государственных СМИ вручены сертификаты на квартиры
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Дети пострадали на детской площадке: уволен замакима района в Карагандинской области
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США
Альмира Турсын завоевала второе место конкурса Mrs Globe 2023 в США