В Буэнос-Айресе открылись юношеские Олимпийские Игры-2018

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - В столице Аргентины состоялась церемония открытия юношеских Олимпийских Игр 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Организаторы Игр решили выбрать вместо стадиона площадь столицы Аргентины.

Все желающие, будь то житель Буэнос-Айреса или гость столицы, могли воочию увидеть приготовленное зрелище. Вход на церемонию был бесплатным.

Другой особенностью стало традиционное шествие спортсменов. В этом моменте церемонии приняли участие только знаменосцы. Напомним, флаг Казахстана пронес боксер Дамир Тойбай.

Огонь Игр зажгли олимпийские чемпионы Паула Парето (дзюдо) и Сантьяго Ланге (парусный спорт).

Церемония длилась более полутора часов. В это время использовались 50 led экранов разных размеров, 35 индустриальных электрических генераторов, 3 километра оптических кабелей, более 2 тысяч световых приборов разного типа и около 1 800 киловатт мощности.

Режиссером, постановщиками и продюсерами шоу выступили только аргентинские специалисты. Юношеские Олимпийские игры продлятся до 18 октября. В них примут участие около 4 000 спортсменов из 206 стран.