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В Буэнос-Айресе открылись юношеские Олимпийские Игры-2018

7 Октября 2018 20:58 82
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В Буэнос-Айресе открылись юношеские Олимпийские Игры-2018

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - В столице Аргентины состоялась церемония открытия юношеских Олимпийских Игр 2018 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz. 

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Организаторы Игр решили выбрать вместо стадиона площадь столицы Аргентины.

Все желающие, будь то житель Буэнос-Айреса или гость столицы, могли воочию увидеть приготовленное зрелище. Вход на церемонию был бесплатным.

Другой особенностью стало традиционное шествие спортсменов. В этом моменте церемонии приняли участие только знаменосцы. Напомним, флаг Казахстана пронес боксер Дамир Тойбай.

Огонь Игр зажгли олимпийские чемпионы Паула Парето (дзюдо) и Сантьяго Ланге (парусный спорт).

Церемония длилась более полутора часов. В это время использовались 50 led экранов разных размеров, 35 индустриальных электрических генераторов, 3 километра оптических кабелей, более 2 тысяч световых приборов разного типа и около 1 800 киловатт мощности.

Режиссером, постановщиками и продюсерами шоу выступили только аргентинские специалисты. Юношеские Олимпийские игры продлятся до 18 октября. В них примут участие около 4 000 спортсменов из 206 стран.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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