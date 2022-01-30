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В будущем стоит ожидать реальной политической конкуренции- преподаватель о внеочередном съезде партии

30 Января 2022 21:01
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В будущем стоит ожидать реальной политической конкуренции- преподаватель о внеочередном съезде партии

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Старший преподаватель кафедры философии КазНУ имени аль-Фараби Жулдыз Амребаева высказала свое мнение касательно внеочередного съезда партии Nur Otan, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По её словам, решения партии власти простые люди ждали с некоторым волнением, особенно после произошедших в январе событий.

«Глава государства принял предложение возглавить партию, но с оговоркой, что в контексте политических реформ, которые будут анонсированы в сентябре текущего года, передаст полномочия председателя партии другому лицу. Примечательно, что, по мнению Президента, Глава государства должен быть равноудален от всех политических партий. Касым-Жомарт Кемелевич считает необходимым обновить не только работу самой партии, но и переформатировать все партийно-политическое поле страны. Интересно, что в политсовет партии вошли совершенно новые лица, представляющие не партийную номенклатуру прошлого, а практически все слои общества.

Думаю, что это хорошее начало для того, чтобы партия из «политической организации акимов» стала партией парламентского типа, которая на равных будет бороться за голоса избирателей.

Таким образом, уже в ближайшем будущем стоит ожидать реальной политической конкуренции, которая позволит людям самостоятельно и свободно объединяться в политические партии и более активно и законно участвовать в решении важных для общества проблем»,- сказала спикер.


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#Президент Казахстана   #Алматы   #Вузы   #Нур Отан  
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Автор:

Гульзат Сахова

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