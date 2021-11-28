В будущем может приедем в Казахстан - сестра усыновлённого американцами казахстанца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сестра усыновлённого американцами казахстанца Андрея Шаталина рассказала о том, что они с братом, возможно, в будущем приедут в Казахстан. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«К сожалению, биологическая мама его скончалась, но семья живет в Степногорске в Акмолинской области. Андрей не смог лично поговорить с ними, но мы планируем побеседовать по видеозвонку. Возможно, в будущем мы посетим Казахстан, и члены семьи планируют приехать к нам», - написала Элизабет Азиз.
Девушка также поблагодарила всех за помощь.
«Без вас это было бы невозможно! Андрей так разволновался, узнав, что у него есть старший брат», - добавила она.
Ранее сообщалось, что усыновлённый американцами казахстанец Андрей Шаталин нашёл родственников в Казахстане.
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