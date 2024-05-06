В Будапеште состоится очередной раунд казахско-венгерских политических консультаций

Сегодня в Будапеште состоится раунд казахско-венгерских политических консультаций под председательством заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко и заместителя государственного секретаря Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Адама Штифтера. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Собеседники намерены обсудить вопросы расширения взаимной торговли, реализации совместных инвестиционных проектов, транспорта и логистики, агропромышленного комплекса, энергетики, образования и другие.

– Кроме того, стороны рассмотрят вопросы реализации договорённостей, достигнутых в ходе официального визита Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Казахстан и Казахско-венгерского стратегического совета, а также вопросы дальнейшего расширения стратегического сотрудничества между двумя странами, – добавил представитель МИД РК.

Помимо этого, он рассказал, что в период с 6 по 10 мая 2024 года состоится визит первого заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Кайрата Умарова в Уругвай и Бразилию.

– В рамках визита в Уругвай планируется проведение первого раунда межмидовских политических консультаций, открытие Почётного консульства Казахстана в Монтевидео и встречи с депутатами Сената и Палаты представителей Парламента Уругвая в целях расширения политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Астаной и Монтевидео, – добавил Айбек Смадияров.

Вместе с тем, ожидается участие Кайрата Умарова в работе круглого стола с представителями бизнес-кругов Уругвая и встречи с руководством Латиноамериканской организации по энергетике (OLADE) и Латиноамериканской ассоциации интеграции (ALADI).

По его словам, во время посещения Бразилии предусмотрено проведение шестого раунда межмидовских политических консультаций, встречи с сенаторами, с руководством Бразильской государственной корпорации по сельскохозяйственным исследованиям (Embrapa), Бразильского агентства по международному развитию (ABC), а также Национальной конфедерации промышленности (CNI).

В ходе визита также запланированы его встречи с почётными консулами Казахстана в Бразилии и участие на круглом столе в Дипломатической академии МИД Бразилии, посвящённому сотрудничеству и интеграции в Центральной Азии.

Кроме того, с 9 по 11 мая 2024 года в Мадриде заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Назира Нурбаева примет участие в ежегодном Глобальном саммите женщин под патронажем Королевы Испании Летиции.

По его словам официального представителя МИД РК, глобальный женский саммит является платформой, на которой государственные, частные и некоммерческие организации обсуждают перспективы расширения прав и возможностей женщин.

В ходе мероприятия планируется обсудить вопросы расширения экономических возможностей женщин посредством обмена решениями и стратегиями, разработанными женщинами-лидерами из разных частей мира.

В рамках визита Н. Нурбаева примет участие в министерском круглом столе на тему «Женщины: активизация экономики будущего», где представит информацию о прогрессе Казахстана в сфере гендерной политики и о совместных усилиях Правительства Казахстана, Структуры «ООН-Женщины» и неправительственных организаций, направленных на расширение экономических прав и возможностей казахстанских женщин, уточнил Айбек Смадияров.