В Будапеште презентовали арт-альбом «Читая Абая»

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – В Посольстве Казахстана в Будапеште прошла презентация арт-альбома «Читая Абая», в который вошли работы ведущих художников тюркского мира, созданные на основе произведений выдающегося поэта, а также состоялось чествование деятелей, внёсших заметный вклад в популяризацию его наследия в Венгрии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В рамках мероприятия Посол Казахстана Жанибек Абдрашов передал соответствующие благодарственные письма Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и министра культуры и спорта руководителю Центра Абая при Посольстве Онайше Мандоки и преподавателю казахского языка в Университете Сегеда Раушангуль Мукушевой.

В свою очередь, Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеинов наградил почетной медалью ТЮРКСОЙ «175 лет Абаю» директора представительства Тюркского совета в Будапеште Яноша Ховари, научного сотрудника Института этнографии Венгрии Давида Шомфаи Кара, а также О. Мандоки, Р. Мукушеву.