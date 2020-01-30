В Будапеште отметили 175-летие Абая
БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - Посольство РК в Будапеште в рамках празднования 175-летия юбилея казахского поэта Абая при участии делегации Национальной академической библиотеки РК провело круглый стол с книжно-иллюстративной выставкой «Признанный миром Абай» и фотовыставкой «Мир Абая», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
Мероприятие прошло в здании представительства Совета сотрудничества тюркоязычных государств. В нем приняли участие представители творческой интеллигенции, общественно-политических, научных и культурных кругов Венгрии и Казахстана, абаеведы во главе с председателем Союза писателей Казахстана У. Есдаулетом, казахстанская диаспора, а также венгерские студенты, изучающие казахский язык, культуру и традиции.
В своем приветственном слове посол Казахстана в Венгрии Ж. Абдрашов отметил, что между Казахстаном и Венгрией развиваются не только политико-экономические отношения, но также активно продвигается культурно-гуманитарное сотрудничество. В частности, в Будапеште имеется памятник Абаю.
С венгерской стороны выступил советник Премьер-Министра Венгрии, президент венгерского Пен-Клуба Г. Сёч, который отметил глубокий философский смысл трудов Абая, его вклад в мировое культурное наследие. Он также высоко оценил развитие двусторонних культурно-гуманитарных отношений между Казахстаном и Венгрией.
Также в ходе мероприятия прошла презентация второго издания книги М. Ауэзова «Путь Абая» на венгерском языке.
После мероприятия в центральном парке Будапешта на улице Астана состоялась церемония возложения цветов к памятнику Абая, в ходе которого представители казахской диаспоры, а также казахстанские и венгерские студенты исполнили стихи, песни, прочли слова назидания Абая.
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