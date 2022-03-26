В Будапеште обсудили Послание Президента Казахстана

БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Венгрии Жанибек Абдрашов в Университете Дюлы Андраши выступил с докладом об основных аспектах масштабных программ политических реформ и ряда социально-экономических мер, озвученных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана: «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своем выступлении казахстанский дипломат отметил, что независимость страны следует рассматривать как целостный процесс, который включает в себя политические, культурные, экономические и социальные элементы. Для успешного преодоления внешних и внутренних вызовов современности Казахстан будет ориентироваться на модернизацию политики и общества. Модернизация, в свою очередь, должна основываться на высвобождении частной инициативы и усилении роли государства в обеспечении благоприятных условий хозяйствования, включая политическую, финансовую и социальную стабильность. Программа модернизации позволит достичь повышения уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина, снижении социального неравенства, сохранении независимости и культурных ценностей Казахстана.

В завершении посол добавил, что реформы положительно скажутся на жизни казахстанцев, помогут сформировать многополюсную партийную систему, а также простимулируют гражданскую активность. Кроме того, политические изменения усилят сферу правозащиты, оптимизируют административно-территориальное устройство.

В целом, объявленный Президентом К.Токаевым новый политический курс в стране вызвал неподдельный интерес среди слушателей университета.