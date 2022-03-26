РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:22, 25 Март 2022 | GMT +6

    В Будапеште обсудили Послание Президента Казахстана

    None
    None
    БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ – Посол Казахстана в Венгрии Жанибек Абдрашов в Университете Дюлы Андраши выступил с докладом об основных аспектах масштабных программ политических реформ и ряда социально-экономических мер, озвученных в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана: «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    В своем выступлении казахстанский дипломат отметил, что независимость страны следует рассматривать как целостный процесс, который включает в себя политические, культурные, экономические и социальные элементы. Для успешного преодоления внешних и внутренних вызовов современности Казахстан будет ориентироваться на модернизацию политики и общества. Модернизация, в свою очередь, должна основываться на высвобождении частной инициативы и усилении роли государства в обеспечении благоприятных условий хозяйствования, включая политическую, финансовую и социальную стабильность. Программа модернизации позволит достичь повышения уровня жизни населения на основе самореализации каждого гражданина, снижении социального неравенства, сохранении независимости и культурных ценностей Казахстана.

    В завершении посол добавил, что реформы положительно скажутся на жизни казахстанцев, помогут сформировать многополюсную партийную систему, а также простимулируют гражданскую активность. Кроме того, политические изменения усилят сферу правозащиты, оптимизируют административно-территориальное устройство.

    В целом, объявленный Президентом К.Токаевым новый политический курс в стране вызвал неподдельный интерес среди слушателей университета.


    Теги:
    Послание Президента РК-2022 МИД РК Интеграция и партнерство
    Сейчас читают
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Сегодня, 09:25
    Казахская диаспора в Кыргызстане поздравила старейшин с Международным днем пожилых людей
    Сегодня, 08:58
    Казахстанцу понадобилось меньше минуты для выхода в ¼ Азиады по борьбе куреш
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!