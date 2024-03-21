В Брюсселе состоялся Социальный саммит ЕС

Лидеры Европейского союза и социальные партнеры встретились в Брюсселе на Трехстороннем социальном саммите. Основная тема мероприятия –«Экономически и социально сильная Европа, которая сможет сыграть свою роль в мире», сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Трехсторонний социальный саммит — форум диалога между Евроинститутами и европейскими социальными партнерами на уровне президента и высшего руководства.

Саммит прошел под сопредседательством главы Европейского совета и президента Европейской комиссии.

В число социальных партнеров европейского уровня входят: ассоциация «БизнесЕвропа», Европейская конфедерация профсоюзов (ETUC), «SGI Europe» (ассоциация предприятий, предоставляющих услуги общего интереса), «SMEunited»(ассоциация малого и среднего бизнеса в Европе), организация «Еврокадры».

Участники обсудили следующие вопросы: промышленная стратегия ЕС, дополняющая «зеленую сделку», в основе которой лежат качественные рабочие места; единый рынок, обеспечивающий предприятиям и работникам решение проблемы нехватки квалифицированных кадров и рабочей силы.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз находится в моменте перехода.

— Проект ЕС базируется на двух столпах: «безопасности» и «конкурентоспособности». Сейчас мы строим новую парадигму для решения нашей двойной трансформации — климатической и цифровой. Нам необходимо углубить внутренний рынок энергии, услуг и капитала. Мы также должны решить проблему нехватки рабочей силы и навыков, которая препятствует бизнесу и конкурентоспособности нашего единого рынка, принимая при этом во внимание фундаментальную роль малого и среднего бизнеса. При этом наши социальные партнеры играют ключевую роль, помогая достичь этих целей, — отметил Ш. Мишель.

На саммите также присутствовали премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо и министр занятости.