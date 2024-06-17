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    21:56, 16 Июнь 2024 | GMT +6

    Массовый велопробег состоялся в Брюсселе

    В Брюсселе состоялся массовый велопробег
    Фото: BXL TOUR

    В воскресенье в бельгийской столице состоялся 8-й велопробег BXL TOUR, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Тысячи любителей спорта проехались в дождливую погоду по центральным улицам Брюсселя по дистанциям 40 км и 32 км.

    Как отметили организаторы, данное спортивное мероприятие посвящено интеграции, инклюзивности и разнообразию.

    — Для многих жителей Брюсселя и других велосипедистов этот велопробег по улицам Брюсселя стал обязательным! — отметили в BXL TOUR.

    Теги:
    Велоспорт Здоровье Бельгия Инклюзия
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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