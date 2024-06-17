Массовый велопробег состоялся в Брюсселе

В воскресенье в бельгийской столице состоялся 8-й велопробег BXL TOUR, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Тысячи любителей спорта проехались в дождливую погоду по центральным улицам Брюсселя по дистанциям 40 км и 32 км.

Как отметили организаторы, данное спортивное мероприятие посвящено интеграции, инклюзивности и разнообразию.