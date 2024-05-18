В Брюсселе состоялась встреча послов Центральной Азии и глав дипмиссий стран Карибского бассейна

В Бельгии прошла первая совместная неформальная встреча глав дипломатических миссий государств Центральной Азии, Монголии игруппы послов из стран Карибского бассейна, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Встреча прошла с целью обмена опытом по расширению торгово-экономического и отраслевого партнерства, а также выстраиванию межрегиональных и внутрирегиональных связей.

По мнению посла РК в Бельгии Маргулана Баймухана, несмотря на географическую отдаленность регионов, существует схожая позиция стран Центральной Азии и Карибского бассейна в вопросах укрепления глобального диалога и международной безопасности, что является важным условием углубления экономических отношений.

В ходе встречи казахстанский дипломат рассказал об инвестиционных преференциях и инструментах, которые позволяют иностранным инвесторам развивать свою деятельность в Казахстане.

Особое внимание было уделено расширению транспортно-логистического потенциала Центральноазиатского региона. Отмечена растущая роль и интерес Европейского союза к развитию Среднего коридора. Кроме того, стороны обсудили приоритеты сотрудничества стран Центральной Азии и Монголии с институтами ЕС.

Как было отмечено участниками встречи, ВВП стран Центральной Азии и Монголии в совокупности на сегодня составляет 430 млрд евро, а растущее молодое поколение этих стран к 2050 году может приблизиться к уровню 100 млн человек. В 2023 году объем внутрирегиональной торговли в Центральной Азии составил 11 млрд евро.

Выступая от имени Регионального координатора стран Карибского бассейна, посол Ямайки Симона Беттон-Найо рассказала об основных достижениях и планах отношений ЕС и стран Карибского бассейна, а также наиболее актуальных европейских направлениях общей внешней политики. Дипломат особо подчеркнула, что их регион сотрудничает с ЕС по 3-м основным направлениям, среди которых сотрудничество в рамках Организации африканских карибских и тихоокеанских государств (OACPS), Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), а также в рамках экономического партнерства.

С.Беттон-Найо отметила, что в 2023 году в Брюсселе прошел второй Саммит Европейский Союз – Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Ямайский дипломат намерена делиться с центральноазиатскими партнерами опытом в продвижении климатического, инновационного, гуманитарного и торгового диалогов.

Участники также затронули вопросы визового режима, увеличения количества рейсов и расширения географии полетов, туризма, образования, цифровизации, в частности реализацию проектов электронного правительства, культурно-гуманитарное взаимодействие, диалог с ЕС в области укрепления демократических институтов, налаживания бизнес контактов и другое.

По итогам встречи стороны договорились поддерживать предметный диалог, нацеленный на укрепление всестороннего взаимодействия между Центральной Азией, Монголией, странами Карибского бассейна и ЕС.

В страны Карибского бассейна входят Антигуа и Барбуды, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Гайана, Гренада, Гаити, Ямайка, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Французская Гвиана, Суринам, Тринидад и Тобаго, совокупно представляют собой динамичный рынок с 40 миллионами потребителей.

Европейский Союз является одним из крупнейших торговых партнеров Карибского региона. В 2023 году общий объем торговли товарами между ЕС и странами Карибского бассейна составил 8 млрд евро.