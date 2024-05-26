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    07:29, 26 Май 2024 | GMT +6

    В Брюсселе состоится Совет по иностранным делам ЕС

    Брюссель
    Фото: Арнур Рахимбеков/агентство Kazinform

    В понедельник в европейской столице состоится очередной Совет по иностранным делам ЕС, в котором примут участие главы МИД 27 стран-членов Евросоюза, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

    Планируется, что встреча состоится под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Ж.Борреля.

    Дипломаты ЕС намерены обсудить актуальные для Европы вопросы, в том числе ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, в Грузии и Венесуэле.

    В отдельном порядке состоится обмен мнениями с министрами иностранных дел арабских государств: Катара, Иордании, Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, а также с Генеральным секретарем Лиги арабских государств.

    За заседанием Совета последует восьмая Брюссельская конференция: «В поддержку будущего Сирии и региона».

    Теги:
    Украина Ближний Восток Бельгия Политика ЕС
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
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