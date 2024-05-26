В Брюсселе состоится Совет по иностранным делам ЕС

В понедельник в европейской столице состоится очередной Совет по иностранным делам ЕС, в котором примут участие главы МИД 27 стран-членов Евросоюза, сообщает собственный корреспондент Kazinform.

Планируется, что встреча состоится под председательством Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политики безопасности Ж.Борреля.

Дипломаты ЕС намерены обсудить актуальные для Европы вопросы, в том числе ситуацию в Украине, на Ближнем Востоке, в Грузии и Венесуэле.

В отдельном порядке состоится обмен мнениями с министрами иностранных дел арабских государств: Катара, Иордании, Саудовской Аравии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, а также с Генеральным секретарем Лиги арабских государств.

За заседанием Совета последует восьмая Брюссельская конференция: «В поддержку будущего Сирии и региона».